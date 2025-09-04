LOADING...
'बिग बॉस 19' का प्रोमो जारी (तस्वीर: एक्स/@BeingSalmanKhan1)

'बिग बॉस 19': कुनिका सदानंद और तान्या मित्तल के बीच हुई तीखी बहस, प्रोमो जारी 

लेखन दीक्षा शर्मा
Sep 04, 2025
02:06 pm
क्या है खबर?

सलमान खान का रियलिटी शो 'बिग बॉस' का 19वां सीजन पहले दिन से ही दर्शकों का खूब मनोरंजन कर रहे है। हर बार की तरह इस बार भी शो में खूब ड्रामा देखने को मिल रहा है। घर के अंदर झगड़े और तकरार का सिलसिला लगातार जारी है। अब 'बिग बॉस 19' का नया प्रोमो सामने आ चुका है, जिसमें कुनिका सदानंद और तान्या मित्तल के बीच तीखी बहस देखने को मिल रही है।

प्रोमो

लोगों ने किया कुनिका का समर्थन

'बिग बॉस 19' के नए प्रोमो में कुनिका और तान्या को एक-दूजे से भिड़ते हुए देखा जा सकता है। जियो हॉटस्टार ने प्रोमो साझा करते हुए लिखा, 'कुनिका और तान्या के बीच की बहस, क्या घर में क्रिएट करेगी एक नया गड़बड़?' ये बहस देखने के बाद सोशल मीडिया यूजर्स कुनिका का साथ दे रहे हैं। बता दें कि 'बिग बॉस 19' का प्रीमियर जियो हॉटस्टार पर रात 9 बजे और कलर्स TV पर रात 10:30 बजे होता है।

यहां देखिए प्रोमो 