'बिग बॉस 19' का प्रोमो जारी (तस्वीर: एक्स/@BeingSalmanKhan1)

'बिग बॉस 19': कुनिका सदानंद और तान्या मित्तल के बीच हुई तीखी बहस, प्रोमो जारी

लेखन दीक्षा शर्मा 02:06 pm Sep 04, 202502:06 pm

क्या है खबर?

सलमान खान का रियलिटी शो 'बिग बॉस' का 19वां सीजन पहले दिन से ही दर्शकों का खूब मनोरंजन कर रहे है। हर बार की तरह इस बार भी शो में खूब ड्रामा देखने को मिल रहा है। घर के अंदर झगड़े और तकरार का सिलसिला लगातार जारी है। अब 'बिग बॉस 19' का नया प्रोमो सामने आ चुका है, जिसमें कुनिका सदानंद और तान्या मित्तल के बीच तीखी बहस देखने को मिल रही है।