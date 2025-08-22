बॉक्स ऑफिस: रजनीकांत की फिल्म 'कुली' की पकड़ बरकरार, जानिए अब तक का कारोबार 

बॉक्स ऑफिस का ब्योरा रखने वाली वेबसाइट सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक, 'कुली' ने अपनी रिलीज के आठवें दिन यानी पहले गुरुवार को 6.25 करोड़ रुपये का कारोबार किया। इसी के साथ इस फिल्म ने केवल 8 दिन में 229.75 करोड़ रुपये कमा लिए हैं। देश में ही नहीं, बल्कि विदेश में भी 'कुली' खूब नोट छाप रही है। फिल्म ने दुनियाभर में 429.75 करोड़ रुपये से अधिक का कारोबार कर लिया है। फिल्म का बजट 350 करोड़ रुपये है।

कुली

ये है रजनीकांत की आगामी फिल्म

लोकेश कनगराज के निर्देशन में बनी फिल्म 'कुली' में नागार्जुन अक्किनेनी, श्रुति हासन, सौबिन शाहिर, उपेंद्र, सत्यराज और रचिता राम जैसे सितारे भी अहम भूमिका निभा रहे हैं, वहीं आमिर खान और पूजा हेगड़े ने भी फिल्म में कैमियो किया है। 'कुली' की सफलता के बाद रजनीकांत फिल्म 'जेलर 2' में नजर आएंगे, जिसकी शूटिंग जल्द शुरू होने वाली है। इस फिल्म के निर्देशन की कमान नेल्सन दिलीपकुमार ने संभाली है। एस जे सूर्या भी इस फिल्म का हिस्सा हैं।