'वॉर 2' बनी 200 करोड़ी (तस्वीर: इंस्टाग्राम/@hrithikroshan)

'वॉर 2' ने पार किया 200 करोड़ रुपये का आंकड़ा, 8वें दिन हुई इतनी कमाई 

Aug 22, 2025
12:53 pm
ऋतिक रोशन, कियारा आडवाणी और जूनियर एनटीआर जैसे बड़े सितारों की अदाकारी से सजी फिल्म 'वॉर 2' स्वतंत्रता दिवस के मौके पर यानी 14 अगस्त को दर्शकों के बीच आई थी। इस फिल्म को सिनेमाघरों में रिलीज हुए 8 दिन पूरे हो गए हैं और इसने घेरलू बॉक्स ऑफिस पर 200 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया है। अब 'वॉर 2' की कमाई के आठवें दिन के आंकड़े सामने आ गए हैं।

'वॉर 2' ने अब तक कमाए इतने करोड़ रुपये 

बॉक्स ऑफिस का लेखा-जोखा रखने वाली वेबसाइट सैकनिल्क के मुताबिक, 'वॉर 2' ने अपनी रिलीज के आठवें दिन यानी पहले गुरुवार को 5 करोड़ रुपये का कारोबार किया, जिसके बाद इसका कुल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 204.25 करोड़ रुपये हो गया है। 'वॉर 2' ने दुनियाभर में 306 करोड़ रुपये कमाए लिए हैं। इस फिल्म को बनाने में 400 करोड़ रुपये लगे हैं। गौलतलब है कि 'वॉर 2' साल 2019 में आई फिल्म 'वॉर' का सीक्वल है।

OTT पर कहां देख पाएंगे 'वॉर 2'?

'वॉर 2' के निर्देशन की कमान अयान मुखर्जी ने संभाली है, वहीं आदित्य चोपड़ा इस फिल्म के निर्माता हैं। यह यशराज फिल्म्स के स्पाई यूनिवर्स की छठी फिल्म है। इस फिल्म के जरिए एनटीआर ने बॉलीवुड में कदम रखा है। फिल्म में उनके काम को खूब सराहा जा रहा है। बता दें कि सिनेमाघरों में कमाई करने के बाद फिल्म 'वॉर 2' का प्रीमियर नेटफ्लिक्स पर होगा। फिलहाल इसकी रिलीज तारीख सामने नहीं आई है।