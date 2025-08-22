'वॉर 2' बनी 200 करोड़ी (तस्वीर: इंस्टाग्राम/@hrithikroshan)

'वॉर 2' ने पार किया 200 करोड़ रुपये का आंकड़ा, 8वें दिन हुई इतनी कमाई

लेखन दीक्षा शर्मा 12:53 pm Aug 22, 202512:53 pm

क्या है खबर?

ऋतिक रोशन, कियारा आडवाणी और जूनियर एनटीआर जैसे बड़े सितारों की अदाकारी से सजी फिल्म 'वॉर 2' स्वतंत्रता दिवस के मौके पर यानी 14 अगस्त को दर्शकों के बीच आई थी। इस फिल्म को सिनेमाघरों में रिलीज हुए 8 दिन पूरे हो गए हैं और इसने घेरलू बॉक्स ऑफिस पर 200 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया है। अब 'वॉर 2' की कमाई के आठवें दिन के आंकड़े सामने आ गए हैं।