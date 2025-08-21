'कुली' ने अब तक कमाए इतने करोड़ रुपये (तस्वीर: एक्स/@Dir_Lokesh)

बॉक्स ऑफिस: रजनीकांत की 'कुली' ने सातवें दिन की औसत कमाई, जानिए अब तक का कारोबार

लेखन दीक्षा शर्मा 10:27 am Aug 21, 202510:27 am

क्या है खबर?

साउथ के सुपरस्टार रजनीकांत की फिल्म 'कुली' को 14 अगस्त को ऋतिक रोशन की 'वॉर 2' के साथ सिनेमाघरों में रिलीज किया गया था। दोनों ही फिल्मों की शुरुआत शानदार रही, लेकिन अब कामकाजी दिनों इनका कारोबार घटता जा रहा है। हालांकि, 'कुली' कमाई के मामले में 'वॉर 2' से आगे है। बॉक्स ऑफिस पर 'कुली' का कारोबार तेजी से 230 करोड़ रुपये की ओर बढ़ रहा है। आइए जानें इस फिल्म ने सातवें दिन कितने करोड़ रुपये कमाए।