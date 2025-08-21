बॉक्स ऑफिस: रजनीकांत की 'कुली' ने सातवें दिन की औसत कमाई, जानिए अब तक का कारोबार
क्या है खबर?
साउथ के सुपरस्टार रजनीकांत की फिल्म 'कुली' को 14 अगस्त को ऋतिक रोशन की 'वॉर 2' के साथ सिनेमाघरों में रिलीज किया गया था। दोनों ही फिल्मों की शुरुआत शानदार रही, लेकिन अब कामकाजी दिनों इनका कारोबार घटता जा रहा है। हालांकि, 'कुली' कमाई के मामले में 'वॉर 2' से आगे है। बॉक्स ऑफिस पर 'कुली' का कारोबार तेजी से 230 करोड़ रुपये की ओर बढ़ रहा है। आइए जानें इस फिल्म ने सातवें दिन कितने करोड़ रुपये कमाए।
कमाई
'कुली' ने सातवें दिन कमाए 6.50 करोड़ रुपये
बॉक्स ऑफिस का ब्योरा रखने वाली वेबसाइट सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक, 'कुली' ने रिलीज के सातवें दिन 6.50 करोड़ रुपये का कारोबार किया। इस तरह 7 दिन में इस फिल्म ने भारत में 222.5 करोड़ रुपये कमा लिए हैं। देश में ही नहीं, बल्कि विदेश में भी 'कुली' खूब नोट छाप रही है। इस फिल्म ने दुनियाभर में 418 करोड़ रुपये से अधिक का कारोबार कर लिया है। इस फिल्म का बजट 350 करोड़ रुपये बताया जा रहा है।
कुली
फिल्म में नजर आ रहे ये कलाकार
'कुली' में नागार्जुन अक्किनेनी, श्रुति हासन, सौबिन शाहिर, उपेंद्र, सत्यराज और रचिता राम जैसे सितारे भी अहम भूमिका निभा रहे हैं, वहीं आमिर खान और पूजा हेगड़े ने भी फिल्म में कैमियो किया है। 'कुली' के निर्देशन की कमान लोकेश कनगराज ने संभाली है। यह लोकेश और रजनीकांत के बीच पहला सहयोग है। बता दें कि रजनीकांत इस फिल्म में देवा की भूमिका निभा रहे हैं। फिल्म में रजनीकांत जबरदस्त एक्शन करते नजर आ रहे हैं।