रजनीकांत की 'कुली' का बॉक्स ऑफिस पर कब्जा, 200 करोड़ रुपये से चंद कदम दूर 

बॉक्स ऑफिस का ब्योरा रखने वाली वेबसाइट सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक, 'कुली' ने अपनी रिलीज के चौथे यानी रविवार को 35 करोड़ रुपये कमाए, जिसके बाद इसका कुल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 194.25 करोड़ रुपये हो गया है। इस फिल्म ने 65 करोड़ रुपये के साथ बॉक्स ऑफिस पर अपना खाता खोला था। दूसरे दिन इस फिल्म ने 54.75 करोड़ रुपये का कारोबार किया था, वहीं तीसरे दिन यह 39.5 करोड़ रुपये कमाने में सफल रही।

कुली

'कुली' में नजर आ रहे ये कलाकार

'कुली' के निर्देशन की कमान लोकेश कनगराज ने संभाली है। यह लोकेश और रजनीकांत के बीच पहला सहयोग है। रजनीकांत इस फिल्म में देवा की भूमिका निभा रहे हैं। थलाइवा का एक्शन और स्वैग देख दर्शक एक बार फिर उनके मुरीद हो गए हैं। 'कुली' में नागार्जुन अक्किनेनी, श्रुति हासन, सौबिन शाहिर, उपेंद्र, सत्यराज और रचिता राम जैसे सितारे भी अहम भूमिका निभा रहे हैं, वहीं आमिर खान और पूजा हेगड़े ने भी फिल्म में कैमियो किया है।