रजनीकांत की 'कुली' का बॉक्स ऑफिस पर कब्जा, 200 करोड़ रुपये से चंद कदम दूर
क्या है खबर?
साउथ के सुपरस्टार रजनीकांत की फिल्म 'कुली' को 14 अगस्त को ऋतिक रोशन की 'वॉर 2' के साथ सिनेमाघरों में रिलीज किया गया था। दोनों ही फिल्में बॉक्स ऑफिस पर बढ़िया प्रदर्शन कर रही हैं। हालांकि, 'कुली' कमाई के मामले में 'वॉर 2' से आगे है। बॉक्स ऑफिस पर 'कुली' का कारोबार तेजी से 200 करोड़ रुपये की ओर बढ़ रहा है। आइए जानें फिल्म ने चौथे दिन कितने करोड़ रुपये कमाए।
कारोबार
'कुली' ने चौथे दिन कमाए 35 करोड़ रुपये
बॉक्स ऑफिस का ब्योरा रखने वाली वेबसाइट सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक, 'कुली' ने अपनी रिलीज के चौथे यानी रविवार को 35 करोड़ रुपये कमाए, जिसके बाद इसका कुल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 194.25 करोड़ रुपये हो गया है। इस फिल्म ने 65 करोड़ रुपये के साथ बॉक्स ऑफिस पर अपना खाता खोला था। दूसरे दिन इस फिल्म ने 54.75 करोड़ रुपये का कारोबार किया था, वहीं तीसरे दिन यह 39.5 करोड़ रुपये कमाने में सफल रही।
कुली
'कुली' में नजर आ रहे ये कलाकार
'कुली' के निर्देशन की कमान लोकेश कनगराज ने संभाली है। यह लोकेश और रजनीकांत के बीच पहला सहयोग है। रजनीकांत इस फिल्म में देवा की भूमिका निभा रहे हैं। थलाइवा का एक्शन और स्वैग देख दर्शक एक बार फिर उनके मुरीद हो गए हैं। 'कुली' में नागार्जुन अक्किनेनी, श्रुति हासन, सौबिन शाहिर, उपेंद्र, सत्यराज और रचिता राम जैसे सितारे भी अहम भूमिका निभा रहे हैं, वहीं आमिर खान और पूजा हेगड़े ने भी फिल्म में कैमियो किया है।