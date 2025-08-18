'वॉर 2' ने चौथे दिन बॉक्स ऑफिस पर मचाया धमाल, खाते में आए इतने करोड़ रुपये 

बॉक्स ऑफिस का लेखा-जोखा रखने वाली वेबसाइट सैकनिल्क के मुताबिक, 'वॉर 2' ने अपनी रिलीज के चौथे दिन यानी पहले रविवार को 31 करोड़ रुपये का कारोबार किया। इस फिल्म ने 52 करोड़ रुपये के साथ बॉक्स ऑफिस पर शानदार शुरुआत की, वहीं दूसरे दिन यह फिल्म 57.35 करोड़ रुपये कमाने में सफल रही। तीसरे दिन इस फिल्म ने 33.25 करोड़ रुपये कमाए। इस तरह 'वॉर 2' ने केवल 4 दिन में 173.60 करोड़ रुपये कमा लिए हैं।

वॉर 2

अयान मुखर्जी हैं 'वॉर 2' के निर्देशक

'वॉर 2' के निर्देशन की कमान अयान मुखर्जी ने संभाली है। यह यशराज फिल्म्स के स्पाई यूनिवर्स की छठी फिल्म है। आदित्य चोपड़ा इस फिल्म के निर्माता हैं। इस फिल्म में ऋतिक और एनटीआर के बीच जबरदस्त भिड़ंत देखने को मिल रही है। ऋतिक फिल्म में कियारा के साथ इश्क फरमाते नजर आ रहे हैं। बता दें कि 'वॉर 2' साल 2019 में आई फिल्म 'वॉर' का सीक्वल है। इस फिल्म ने दुनियाभर में 471 करोड़ रुपये कमाए थे।