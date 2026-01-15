रजनीकांत ने 'थलाइवर 173' पर दी सबसे बड़ी खुशखबरी, जानकर झूम उठेंगे फैंस

रजनीकांत ने 'थलाइवर 173' पर दी सबसे बड़ी खुशखबरी, जानकर झूम उठेंगे फैंस
क्या है खबर?
दक्षिण सिनेमा के सुपरस्टार रजनीकांत की आगामी फिल्म 'थलाइवर 173' का इंतजार बेसब्री से हो रहा है। फिल्म को लेकर लोग इसलिए भी काफी उत्साहित हैं क्योंकि बतौर निर्माता कमल हासन इसका हिस्सा हैं। दोनों सितारों का एक परियोजना में साथ आना उनके चाहने वालों के लिए बेहद खुशी की बात है। 'थलाइवर 173' को लेकर चल रही चर्चाओं के बीच, रजनीकांत ने बड़ा अपडेट साझा किया है जो प्रशंसकों की खुशी को दोगुना कर देगा।
फिल्म
'थलाइवर 173' पर अप्रैल से शुरू हो जाएगा काम
रजनीकांत का वीडियो सोशल मीडिया पर आया है जिसमें उन्हें 'थलाइवर 173' से जुड़ा अपडेट साझा करते सुना जा सकता है। वीडियो में जब प्रशंसक अभिनेता से उनकी इस आगामी फिल्म के बारे में पूछते हैं, तो अभिनेता ने जवाब दिया, "शूटिंग इस साल अप्रैल में शुरू होगी। यह एक सफल व्यावसायिक मनोरंजन फिल्म होगी।" निर्देशक सुंदर सी के इस परियोजना से बाहर होने के बाद यह जिम्मेदारी सिबी चक्रवर्ती को सौंपी गई है। फिल्म का संगीत अनिरुद्ध रविचंदर देंगे।
ट्विटर पोस्ट
यहां देखिए रजनीकांत का वीडियो
#Thalaivar173 Update from Superstar #Rajinikanth ..🔥🔥🔥— Laxmi Kanth (@iammoviebuff007) January 15, 2026
"Shoot Begins from April..🤩 It's gonna be a Commercial Entertaining picture..💥 Happy Pongal To Everyone.. Ellarum Nalla Irukanum.."🙏 pic.twitter.com/CmZL7OClCo