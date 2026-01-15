रजनीकांत ने 'थलाइवर 173' पर दी सबसे बड़ी खुशखबरी, जानकर झूम उठेंगे फैंस

फिल्म

'थलाइवर 173' पर अप्रैल से शुरू हो जाएगा काम

रजनीकांत का वीडियो सोशल मीडिया पर आया है जिसमें उन्हें 'थलाइवर 173' से जुड़ा अपडेट साझा करते सुना जा सकता है। वीडियो में जब प्रशंसक अभिनेता से उनकी इस आगामी फिल्म के बारे में पूछते हैं, तो अभिनेता ने जवाब दिया, "शूटिंग इस साल अप्रैल में शुरू होगी। यह एक सफल व्यावसायिक मनोरंजन फिल्म होगी।" निर्देशक सुंदर सी के इस परियोजना से बाहर होने के बाद यह जिम्मेदारी सिबी चक्रवर्ती को सौंपी गई है। फिल्म का संगीत अनिरुद्ध रविचंदर देंगे।