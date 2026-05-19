रजनीकांत की फिल्म 'जेलर 2' पर आया अपडेट

फिल्म 'जेलर 2' की रिलीज को लेकर क्या है निर्माताओं की योजना? आया ये अपडेट

लेखन ज्योति सिंह 06:06 pm May 19, 202606:06 pm

क्या है खबर?

सुपरस्टार रजनीकांत की बहुप्रतीक्षित फिल्म 'जेलर 2' को लेकर एक नया अपडेट आया है। पहले खबर थी कि फिल्म को अगस्त, 2026 में सिनेमाघरों में रिलीज किया जाएगा, लेकिन फिर तारीख टलने की बात सामने आने से फैंस का दिल टूट गया। नवीनतम अपडेट है कि निर्माता लंबी छुट्टियों का फायदा उठाने के लिए फिल्म को गणेश चतुर्थी के मौके पर रिलीज करने की योजना बना रहे हैं। बता दें, 'जेलर 2' का निर्देशन नेल्सन दिलीपकुमार कर रहे हैं।