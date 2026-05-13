रजनीकांत की फिल्म 'जेलर 2' पर आया ये अपडेट, टूट सकता है फैंस का दिल
क्या है खबर?
सुपरस्टार रजनीकांत की फिल्म 'जेलर 2' का फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। पहली किस्त साल 2023 में आई थी और अब सीक्वल के निर्देशन की जिम्मेदारी भी नेल्सन दिलीपकुमार ने ली है। फिल्म में रजनीकांत अपने किरदार 'मुथुवेल पांडियन' को दाेहराते नजर आएंगे। लंबे समय से चर्चा थी कि निर्माता फिल्म को अगस्त, 2026 में सिनेमाघर लाने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन हालिया अपडेट कुछ और ही कह रहा है। इससे फैंस का दिल टूट सकता है।
रिलीज
'जेलर 2' की रिलीज पर आया ये अपडेट
पिंकविला की रिपोर्ट के मुताबिक, 'जेलर 2' को निर्माता जून से अगस्त के बीच में रिलीज करने की सोच रहे थे, लेकिन अब इसे 4 सितंबर को रिलीज करने की योजना है। निर्माता फिल्म को कृष्ण जयंती के अवसर पर सिनेमाघरों में उतारना चाहते हैं। हालांकि इन अटकलों पर आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो फैंस को फिल्म का कुछ हफ्ते तक और इंतजार करना होगा। फिल्म की रिलीज कुछ हफ्ते आगे बढ़ सकती है।
फिल्म
'जेलर 2' में नजर आएंगे ये सितारे
'जेलर 2' 2026 की सबसे चर्चित और प्रतीक्षित परियोजनाओं में से एक है। फिल्म में सूर्या, विद्या बालन, मिथुन चक्रवर्ती और सूरज वेंजारामूडु भी अहम किरदार में नजर आएंगे। वहीं मोहनलाल और शिव राजकुमार को कैमियो करते हुए देखा जाएगा। पहले चर्चा थी कि कैमियो के लिए शाहरुख खान से भी संपर्क किया गया था, लेकिन आगामी फिल्म 'किंग' में व्यस्तता के चलते उन्होंने कथित तौर पर परियोजना से किनारा कर लिया।