रजनीकांत की 'जेलर 2' पर आया अपडेट

रजनीकांत की फिल्म 'जेलर 2' पर आया ये अपडेट, टूट सकता है फैंस का दिल

लेखन ज्योति सिंह 07:15 pm May 13, 202607:15 pm

क्या है खबर?

सुपरस्टार रजनीकांत की फिल्म 'जेलर 2' का फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। पहली किस्त साल 2023 में आई थी और अब सीक्वल के निर्देशन की जिम्मेदारी भी नेल्सन दिलीपकुमार ने ली है। फिल्म में रजनीकांत अपने किरदार 'मुथुवेल पांडियन' को दाेहराते नजर आएंगे। लंबे समय से चर्चा थी कि निर्माता फिल्म को अगस्त, 2026 में सिनेमाघर लाने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन हालिया अपडेट कुछ और ही कह रहा है। इससे फैंस का दिल टूट सकता है।