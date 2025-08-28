'कुली' ने 14वें दिन कमाए इतने करोड़ रुपये (तस्वीर: एक्स/@Dir_Lokesh)

बॉक्स ऑफिस: 'कुली' की कमाई में 14वें दिन आया उछाल, जानिए अब तक का कारोबार

लेखन दीक्षा शर्मा 12:43 pm Aug 28, 202512:43 pm

क्या है खबर?

स्वतंत्रता दिवस के मौके पर सिनेमाघरों में रिलीज हुई सुपरस्टार रजनीकांत की फिल्म 'कुली' बॉक्स ऑफिस पर ऋतिक रोशन की 'वॉर 2' को कड़ी टक्कर दे रही है। इस फिल्म को सिनेमाघरों में रिलीज हुए 14 दिन पूरे हो गए हैं और यह पहले दिन से ही टिकट खिड़की पर बढ़िया कमाई कर रही है। दूसरे बुधवार को फिल्म में कमाई में इजाफा देखने को मिला। आइए जानें 'कुली' ने बॉक्स ऑफिस पर अब तक कितने करोड़ रुपये कमाए हैं।