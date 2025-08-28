बॉक्स ऑफिस: 'कुली' की कमाई में 14वें दिन आया उछाल, जानिए अब तक का कारोबार
क्या है खबर?
स्वतंत्रता दिवस के मौके पर सिनेमाघरों में रिलीज हुई सुपरस्टार रजनीकांत की फिल्म 'कुली' बॉक्स ऑफिस पर ऋतिक रोशन की 'वॉर 2' को कड़ी टक्कर दे रही है। इस फिल्म को सिनेमाघरों में रिलीज हुए 14 दिन पूरे हो गए हैं और यह पहले दिन से ही टिकट खिड़की पर बढ़िया कमाई कर रही है। दूसरे बुधवार को फिल्म में कमाई में इजाफा देखने को मिला। आइए जानें 'कुली' ने बॉक्स ऑफिस पर अब तक कितने करोड़ रुपये कमाए हैं।
कमाई
दुनियाभर में 500 करोड़ रुपये की ओर कमाई
बॉक्स ऑफिस का ब्योरा रखने वाली वेबसाइट सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक, 'कुली' ने अपनी रिलीज के 14वें दिन यानी दूसरे बुधवार को 4.50 करोड़ रुपये कमाए, जिसके बाद इसका कुल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 268.75 करोड़ रुपये हो गया है। देश में ही नहीं, बल्कि विदेश में भी 'कुली' खूब नोट छाप रही है। इस फिल्म का कारोबार 500 करोड़ रुपये की ओर है। इस फिल्म ने दुनियाभर में अब तक 488.15 करोड़ रुपये से अधिक कमा लिए हैं।
कुली
जल्द अमेजन प्राइम वीडियो पर दस्तक देगी फिल्म
रजनीकांत के अलावा 'कुली' में नागार्जुन अक्किनेनी ने भी मुख्य भूमिका निभाई है। फिल्म में दोनों के बीच जबरदस्त भिड़ंत देखने को मिल रही है। फिल्म में श्रुति हासन, सौबिन शाहिर, उपेंद्र, सत्यराज और रचिता राम जैसे सितारे भी अहम भूमिका निभा रहे हैं, वहीं आमिर खान और पूजा हेगड़े ने भी इसमें कैमियो किया है। बता दें कि 'कुली' का प्रीमियर जल्द ही अमेजन प्राइम वीडियो पर होने वाला है। फिलहाल फिल्म की रिलीज तारीख सामने नहीं आई है।