'वॉर 2' ने अब तक कमाए इतने करोड़ रुपये (तस्वीर: इंस्टाग्राम/@hrithikroshan)

बॉक्स ऑफिस: 'वॉर 2' की दैनिक कमाई में गिरावट जारी, 14वें दिन कमाए इतने करोड़ रुपये

लेखन दीक्षा शर्मा 12:31 pm Aug 28, 202512:31 pm

क्या है खबर?

अयान मुखर्जी के निर्देशन में बनी फिल्म 'वॉर 2' से निर्माताओं को बड़ी उम्मीदें थीं, लेकिन यह दर्शकों को सिनेमाघरों तक खींचने के लिए संघर्ष कर रही है। हर गुजरते दिन के साथ इस फिल्म की कमाई बॉक्स ऑफिस पर घटती जा रही है। इस फिल्म में ऋतिक रोशन, जूनियर एनटीआर और कियारा आडवाणी की तिड़की देखने को मिल रही है। अब 'वॉर 2' की कमाई के 14वें दिन के आंकड़े सामने आ गए हैं, जिसमें गिरावट दर्ज की गई।