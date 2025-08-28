बॉक्स ऑफिस: 'वॉर 2' की दैनिक कमाई में गिरावट जारी, 14वें दिन कमाए इतने करोड़ रुपये
क्या है खबर?
अयान मुखर्जी के निर्देशन में बनी फिल्म 'वॉर 2' से निर्माताओं को बड़ी उम्मीदें थीं, लेकिन यह दर्शकों को सिनेमाघरों तक खींचने के लिए संघर्ष कर रही है। हर गुजरते दिन के साथ इस फिल्म की कमाई बॉक्स ऑफिस पर घटती जा रही है। इस फिल्म में ऋतिक रोशन, जूनियर एनटीआर और कियारा आडवाणी की तिड़की देखने को मिल रही है। अब 'वॉर 2' की कमाई के 14वें दिन के आंकड़े सामने आ गए हैं, जिसमें गिरावट दर्ज की गई।
कमाई
'वॉर 2' ने 14वें दिन कमाए 2.50 करोड़ रुपये
बॉक्स ऑफिस का लेखा-जोखा रखने वाली वेबसाइट सैकनिल्क के मुताबिक, 'वॉर 2' ने अपनी रिलीज के 14वें दिन 2.50 करोड़ रुपये का कारोबार किया। इसी के साथ इस फिल्म ने अब तक भारत में 229.75 करोड़ रुपये कमा लिए हैं। 400 करोड़ रुपये की लागत में बनी फिल्म 'वॉर 2' ने दुनियाभर में 350 करोड़ रुपये से अधिक कमाए हैं। आदित्य चोपड़ा इस फिल्म के निर्माता हैं। आशुतोष राणा ने भी फिल्म में अपनी अदाकारी का तड़का लगाया है।
मुकाबला
'वॉर 2' का इन फिल्मों से हो रहा मुकाबला
बता दें कि बॉक्स ऑफिस पर 'वॉर 2' का सामना सुपरस्टार रजनीकांत की फिल्म 'कुली' और एनिमेटेड फिल्म 'महावतार नरसिम्हा' से हो रहा है। जहां 'महावतार नरसिम्हा' पहले दिन से ही बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही है, वहीं 'कुली' की बॉक्स ऑफिस पर हालत पस्त है। इसके अलावा सिद्धार्थ मल्होत्रा और जाह्नवी कपूर की फिल्म 'परम सुंदरी' 29 अगस्त, 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है। करण जौहर इस फिल्म के निर्माता हैं।