रजनीकांत का डांस वीडियो सामने आया

अनिरुद्ध-काव्या की शादी में खुद को थिरकने से रोक नहीं पाए रजनीकांत, देखें डांस वीडियो

लेखन ज्योति सिंह 12:45 pm Nov 12, 202612:45 pm

क्या है खबर?

दक्षिण भारतीय सिनेमा के मशहूर म्यूजिक कंपोजर अनिरुद्ध रविचंदर और सनराइजर्स हैदराबाद की सह-मालकिन काव्या मारन शादी के पवित्र बंधन में बंध चुके हैं। 11 नवंबर को इस जोड़े ने ग्रीस में भव्य समारोह के दौरान सात-फेरे लिए। सुपरस्टार रजनीकांत अपने परिवार के साथ इस जश्न का हिस्सा बने। शादी की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर चर्चा बटोर रहे हैं। इस बीच, अनिरुद्ध-काव्या की शादी में डांस करते हुए रजनीकांत का एक वीडियो भी वायरल हो गया है।