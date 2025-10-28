रजनीकांत और धनुष के घर को बम से उड़ाने की धमकी, जांच में जुटी साइबर पुलिस

रजनीकांत और धनुष के घर को बम से उड़ाने की धमकी, जांच में जुटी साइबर पुलिस
क्या है खबर?
सुपरस्टार अभिनेता रजनीकांत और उनके पूर्व दामाद अभिनेता धनुष के घर को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। राज्य के पुलिस महानिदेशक को एक ईमेल मिला है। ईमेल में दोनों अभिनेताओं के घर पर बम रखने का दावा किया गया है। 28 अक्टूबर को तमिलनाडु पुलिस की तरफ से इस बात की पुष्टि की गई है। पोएस गार्डन स्थित रजनीकांत और धनुष के घरों के आसपास पुलिस ने कड़ी सुरक्षा के इंतजाम किए हैं। आइए जानते हैं पूरा मामला।
जांच
धमकी के बाद जांच में जुटी पुलिस
ई टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, 28 अक्टूबर की सुबह चेन्नई के डीजीपी कार्यालय को ईमेल मिला था, जिसमें रजनीकांत और धनुष के घर, और तमिलनाडु कांग्रेस नेता सेल्वापेरुंथकई के किलपक्कम स्थित घर पर बम रखे जाने की बात कही गई। धमकी मिलने के तुरंत बाद, राज्य पुलिस ने तुरंत कार्रवाई शुरू की। बम विशेषज्ञों ने खोजी कुत्तों की मदद से संबंधित स्थानों पर जांच शुरू की। उधर, खुफिया अधिकारियों ने किलपक्कम स्थित सेल्वापेरुंधगई के घर पर छापा भी मारा।
झूठ
जांच में नहीं मिला बम
अधिकारियों का कहना है कि उन्होंने मौके पर जांच की, लेकिन कोई भी बम नहीं पाया गया। इससे साफ है कि बम की धमकी झूठी थी। हालांकि, पुलिस ईमेल को गंभीरता से ले रही है। वह ईमेल भेजने के स्रोत का पता लगाने की कोशिश कर रही है। अब तक अभिनेता थलापति विजय, नयनतारा, त्रिशा कृष्णन और मशहूर संगीत निर्देशक इलैयाराजा के स्टूडियो को बम से उड़ाने की धमकी दी जा चुकी है। हालांकि, हर बार धमकी झूठी निकली है।