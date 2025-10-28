रजनीकांत और धनुष को मिली बम की धमकी

रजनीकांत और धनुष के घर को बम से उड़ाने की धमकी, जांच में जुटी साइबर पुलिस

लेखन ज्योति सिंह 08:08 pm Oct 28, 202508:08 pm

क्या है खबर?

सुपरस्टार अभिनेता रजनीकांत और उनके पूर्व दामाद अभिनेता धनुष के घर को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। राज्य के पुलिस महानिदेशक को एक ईमेल मिला है। ईमेल में दोनों अभिनेताओं के घर पर बम रखने का दावा किया गया है। 28 अक्टूबर को तमिलनाडु पुलिस की तरफ से इस बात की पुष्टि की गई है। पोएस गार्डन स्थित रजनीकांत और धनुष के घरों के आसपास पुलिस ने कड़ी सुरक्षा के इंतजाम किए हैं। आइए जानते हैं पूरा मामला।