'चंदू चैंपियन' के बाद कार्तिक आर्यन पर फिर दांव लगाएंगे कबीर खान, खर्च करेंगे 150 करोड़
क्या है खबर?
अभिनेता कार्तिक आर्यन और निर्देशक कबीर खान नए प्रोजेक्ट के लिए फिर साथ आएंगे। दोनों ने साथ में फिल्म 'चंदू चैंपियन' पर काम किया था। यह फिल्म साल 2024 में रिलीज हुई थी और इसने बॉक्स ऑफिस पर सफलता के झंडे गाड़े थे। फिल्म की अपार सफलता के बाद कार्तिक, एक भारी-भरकम बजट वाली एक्शन ड्रामा फिल्म का हिस्सा बनने जा रहे हैं। इसका निर्देशन कबीर करेंगे। इस खबर के आते ही अभिनेता के प्रशंसक उत्साहित हो गए हैं।
फिल्म
एक्शन, ड्रामा और भावनाओं से भरपूर होगी फिल्म
बॉलीवुड हंगामा की रिपोर्ट के मुताबिक, सूत्र ने कहा, "कबीर को हर एक फिल्म के साथ आगे बढ़ना पसंद है, और उनकी अगली फिल्म एक्शन, ड्रामा और भावनाओं से भरपूर दमदार और रोमांचक कहानी है। उन्हें लगता है कि कार्तिक इसके लिए बिल्कुल सही हैं, और यह जोड़ी खुद को एक ऐसे कॉम्बो के रूप में स्थापित करना चाहती है जो दर्शकों को हमेशा एक नया सिनेमाई अनुभव प्रदान करता है।" कबीर 2026 में इस फिल्म की आधिकारिक घोषणा करेंगे।
बजट
फिल्म पर खर्च होंगे 150 करोड़ रुपये
रिपोर्ट में बताया गया है कि कबीर अपनी नई फिल्म का निर्माण भारी-भरकम बजट के साथ करेंगे। इस प्रोजेक्ट पर कथित 150 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। काम की बात करें तो, कार्तिक आगामी फिल्म 'नागजिला' को लेकर चर्चा में बने हैं। यह फिल्म अगले साल 14 अगस्त, 2026 में रिलीज होगी। इसके अलावा अभिनेता के पास फिल्म 'तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी' है, जिसमें उनके साथ मुख्य किरदार में अनन्या पांडे नजर आएंगी।