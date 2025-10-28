कार्तिक आर्यन पर फिर दांव लगाएंगे कबीर खान

'चंदू चैंपियन' के बाद कार्तिक आर्यन पर फिर दांव लगाएंगे कबीर खान, खर्च करेंगे 150 करोड़

लेखन ज्योति सिंह 06:12 pm Oct 28, 202506:12 pm

क्या है खबर?

अभिनेता कार्तिक आर्यन और निर्देशक कबीर खान नए प्रोजेक्ट के लिए फिर साथ आएंगे। दोनों ने साथ में फिल्म 'चंदू चैंपियन' पर काम किया था। यह फिल्म साल 2024 में रिलीज हुई थी और इसने बॉक्स ऑफिस पर सफलता के झंडे गाड़े थे। फिल्म की अपार सफलता के बाद कार्तिक, एक भारी-भरकम बजट वाली एक्शन ड्रामा फिल्म का हिस्सा बनने जा रहे हैं। इसका निर्देशन कबीर करेंगे। इस खबर के आते ही अभिनेता के प्रशंसक उत्साहित हो गए हैं।