क्या होते हैं ELSS फंड? जानिए इसके फायदे
क्या है खबर?
निवेशक वर्तमान में ऐसे निवेश विकल्प तलाश करते हैं, जो उन्हें अच्छा रिटर्न देने के साथ-साथ टैक्स बचाने में मदद कर सकें। बाजार में कई निवेश स्कीम्स उपलब्ध हैं, लेकिन उनमें से ज्यादातर ऐसे रिटर्न देती हैं जिन पर आयकर नियमों के अनुसार टैक्स लगता है। ऐसे निवेशकों के लिए इक्विटी लिंक्ड सेविंग्स स्कीम (ELSS) फंड काम आता है, जो टैक्स-सेविंग इक्विटी म्यूचुअल फंड हैं। आइये जानते हैं ELSS क्या है इसमें निवेश करने के क्या-क्या फायदे हैं।
ELSS
ELSS से कहां लगाया जाता है पैसा?
ELSS इक्विटी फंड होते हैं, जो अपनी पूंजी का एक बड़ा हिस्सा इक्विटी या इक्विटी से संबंधित उपकरणों में निवेश करते हैं। म्यूचुअल फंड हाउस इस स्कीम में किए जाने वाले निवेश का 80 प्रतिशत हिस्सा इक्विटी में निवेश करते हैं। इस फंड्स में लगाया जाने वाला पैसा अलग-अलग सेक्टर्स से जुड़ी कंपनियों के शेयरों में निवेश किया जाता है, ताकि जोखिम को कम किया जा सके। इसमें निवेश की अनिवार्य लॉक-इन अवधि 3 साल होती है।
फायदा
क्या है इस फंड का फायदा?
इसमें कम जोखिम के साथ अच्छा रिटर्न मिलता है। साथ ही आयकर अधिनियम की धारा 80C के तहत आपकी वार्षिक टैक्स योग्य आय पर 1.5 लाख रुपये तक की टैक्स छूट मिलती है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेंस (एक साल के अंदर पैसा निकालने पर) में आपको 20 प्रतिशत का टैक्स चुकाना होता है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस पर 12.5 फीसदी टैक्स देना होगा। ELSS में कुल रिटर्न 1 लाख रुपये से कम है तो कोई टैक्स नहीं देना होगा।