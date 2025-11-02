ELSS फंड में रिटर्न के साथ टैक्स बचाने का भी मौका होता है

क्या होते हैं ELSS फंड? जानिए इसके फायदे

क्या है खबर?

निवेशक वर्तमान में ऐसे निवेश विकल्प तलाश करते हैं, जो उन्हें अच्छा रिटर्न देने के साथ-साथ टैक्स बचाने में मदद कर सकें। बाजार में कई निवेश स्कीम्स उपलब्ध हैं, लेकिन उनमें से ज्यादातर ऐसे रिटर्न देती हैं जिन पर आयकर नियमों के अनुसार टैक्स लगता है। ऐसे निवेशकों के लिए इक्विटी लिंक्ड सेविंग्स स्कीम (ELSS) फंड काम आता है, जो टैक्स-सेविंग इक्विटी म्यूचुअल फंड हैं। आइये जानते हैं ELSS क्या है इसमें निवेश करने के क्या-क्या फायदे हैं।