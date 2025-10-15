मशहूर संगीत निर्देशक इलैयाराजा के स्टूडियो को बम से उड़ाने की मिली धमकी

मशहूर संगीत निर्देशक इलैयाराजा के स्टूडियो को बम से उड़ाने की मिली धमकी
क्या है खबर?
मशहूर संगीत निर्देशक इलैयाराजा को लेकर बड़ी खबर आ रही है। उनके टी नगर स्थित स्टूडियो को बम से उड़ाने की धमकी धमकी दी गई है। एक रिपोर्ट में पुष्टि की गई है कि संगीत निर्देशक को कथित तौर पर धमकी से भरा ईमेल भेजा गया है। इसके बाद से पुलिस अलर्ट मोड पर आ गई है। इलैयाराजा से पहले अभिनेत्री नयनतारा, त्रिशा कृष्णन और थलापति विजय को भी ऐसे धमकी भरे ईमेल भेजे गए थे।
दावा
स्टूडियो में विस्फोटक रखने की कही बात
द हिंदू की रिपोर्ट में कहा गया है कि 14 अक्टूबर को इलैयाराजा और DGP कार्यालय को एक ईमेल भेजा गया था। इसमें दावा किया गया कि संगीत निर्देशक के स्टूडियो में एक विस्फोटक रखा गया है। जैसे ही खबर पुलिस महकमे में फैली तो हड़कंप मच गया। मौके पर बम निरोधक दस्ते (BDDS) सहित पुलिस अधिकारी इलैयाराजा के स्टूडियो पर पहुंची और तलाशी अभियान चलाया गया। फिलहाल साइबर अपराध और नगर पुलिस मामले की जांच कर रही है।