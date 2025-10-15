इलैयाराजा को मिला धमकी भरा ईमेल (तस्वीर: एक्स/@Sylvian)

मशहूर संगीत निर्देशक इलैयाराजा के स्टूडियो को बम से उड़ाने की मिली धमकी

लेखन ज्योति सिंह 03:09 pm Oct 15, 202503:09 pm

क्या है खबर?

मशहूर संगीत निर्देशक इलैयाराजा को लेकर बड़ी खबर आ रही है। उनके टी नगर स्थित स्टूडियो को बम से उड़ाने की धमकी धमकी दी गई है। एक रिपोर्ट में पुष्टि की गई है कि संगीत निर्देशक को कथित तौर पर धमकी से भरा ईमेल भेजा गया है। इसके बाद से पुलिस अलर्ट मोड पर आ गई है। इलैयाराजा से पहले अभिनेत्री नयनतारा, त्रिशा कृष्णन और थलापति विजय को भी ऐसे धमकी भरे ईमेल भेजे गए थे।