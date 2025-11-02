ग्रो समेत 5 कंपनियां अगले सप्ताह पेश करेंगी IPO, जानिए कब-कब देंगे दस्तक
क्या है खबर?
अगले सप्ताह भारतीय शेयर बाजार में कई कंपनियां अपने आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (IPO) पेश करने की तैयारी कर रही हैं। इनमें ग्रो, पाइन लैब्स जैसे दिग्गज कंपनियां शामिल हैं। प्राथमिक बाजार में 5 नए IPO खुलेंगे, जिनमें 2 मेनबोर्ड में और 3 लघु एवं मध्यम (SME) सेगमेंट के हैं। ये आरंभिक निर्गम मौजूदा नियामकीय और बाजार उतार-चढ़ाव के बीच भारत की नए दौर की फिनटेक फर्मों के प्रति निवेशकों की धारणा का आकलन करेंगे।
ग्रो
ग्रो का 6,632 करोड़ रुपये जुटाने का लक्ष्य
ग्रो की मूल कंपनी बिलियनब्रेन्स गैराज वेंचर्स 4 नवंबर को अपना 6,632 करोड़ रुपये का IPO लॉन्च करेगी और 7 नवंबर को बंद होगा। इस पेशकश में 1,060 करोड़ रुपये मूल्य के 10.60 करोड़ नए शेयर और 5,572 करोड़ रुपये के 55.72 करोड़ शेयर का ऑफर फॉर सेल शामिल है। पीक XV पार्टनर्स और टाइगर ग्लोबल जैसे शुरुआती निवेशकों OFS के जरिए अपनी हिस्सेदारी बेचेंगे। इसका प्राइस बैंड 95-100 रुपये प्रति शेयर तय किया गया है।
IPOs
ये 4 IPO भी देंगे दस्तक
पाइन लैब्स 7 नवंबर को IPO पेश करेगी और 11 नवंबर को बंद होगा। इसमें 2,080 करोड़ रुपये के नए शेयर और 8.23 करोड़ शेयर OFS के जरिए बेचे जाएंगे। श्रीजी ग्लोबल FMCG का IPO 4 नवंबर को खुलेगा और 7 नवंबर को बंद होगा। इनमें 85 करोड़ रुपये के 0.68 करोड़ नए शेयर जारी होंगे। फिनबड फाइनेंशियल का आरंभिक निर्गम 6 नवंबर को खुलेगा, जबकि क्यूरिस लाइफसाइंसेज का 7 नवंबर को पेश किया जाएगा।