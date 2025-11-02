ग्रो समेत 5 कंपनियां अगले सप्ताह पेश करेंगी IPO, जानिए कब-कब देंगे दस्तक 

ग्रो समेत 5 कंपनियां अगले सप्ताह पेश IPO करेंगी

क्या है खबर?

अगले सप्ताह भारतीय शेयर बाजार में कई कंपनियां अपने आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (IPO) पेश करने की तैयारी कर रही हैं। इनमें ग्रो, पाइन लैब्स जैसे दिग्गज कंपनियां शामिल हैं। प्राथमिक बाजार में 5 नए IPO खुलेंगे, जिनमें 2 मेनबोर्ड में और 3 लघु एवं मध्यम (SME) सेगमेंट के हैं। ये आरंभिक निर्गम मौजूदा नियामकीय और बाजार उतार-चढ़ाव के बीच भारत की नए दौर की फिनटेक फर्मों के प्रति निवेशकों की धारणा का आकलन करेंगे।