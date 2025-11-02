ऑस्ट्रेलिया बनाम भारत: मार्कस स्टोइनिस ने जड़ा छठा टी-20 अंतरराष्ट्रीय अर्धशतक, जानिए उनके आंकड़े

बल्लेबाजी

कैसी रही स्टोइनिस की पारी और साझेदारी?

टॉस हारकर बल्लेबाजी करने उतरी कंगारू टीम को 73 रन के कुल स्काेर तक 4 झटके लग गए थे। उसके बाद बल्लेबाजी पर उतरे स्टोइनिस ने टिम डेविड (74) के साथ 5वें विकेट के लिए 45 रन और मैथ्यू शॉर्ट (26) के साथ छठे विकेट के लिए 74 रन की अहम साझेदारी करते हुए टीम को मजबूती दी। इस दौरान उन्होंने अपना अर्धशतक पूरा किया। वह 39 गेंदों में 8 चौके और 2 छक्कों से 64 रन बनाकर आउट हुए।