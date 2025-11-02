ऑस्ट्रेलिया बनाम भारत: मार्कस स्टोइनिस ने जड़ा छठा टी-20 अंतरराष्ट्रीय अर्धशतक, जानिए उनके आंकड़े

ऑस्ट्रेलिया बनाम भारत: मार्कस स्टोइनिस ने जड़ा छठा टी-20 अंतरराष्ट्रीय अर्धशतक, जानिए उनके आंकड़े
क्या है खबर?
ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के ऑलराउंडर मार्कस स्टोइनिस ने भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाफ टी-20 सीरीज के तीसरे मुकाबले में धमाकेदार बल्लेबाजी करते हुए अर्धशतकीय पारी (64) खेली। यह उनके टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर का छठा और भारत के खिलाफ पहला ही अर्धशतक रहा, जिसे उन्होंने केवल 32 गेंदों में पूरा किया। उनकी इस पारी की बदौलत ही कंगारू टीम लगातार लगे झटकों के बीच बड़ा स्कोर बनाने में सफल रही। आइए उनकी पारी और आंकड़े जानते हैं।
बल्लेबाजी
कैसी रही स्टोइनिस की पारी और साझेदारी?
टॉस हारकर बल्लेबाजी करने उतरी कंगारू टीम को 73 रन के कुल स्काेर तक 4 झटके लग गए थे। उसके बाद बल्लेबाजी पर उतरे स्टोइनिस ने टिम डेविड (74) के साथ 5वें विकेट के लिए 45 रन और मैथ्यू शॉर्ट (26) के साथ छठे विकेट के लिए 74 रन की अहम साझेदारी करते हुए टीम को मजबूती दी। इस दौरान उन्होंने अपना अर्धशतक पूरा किया। वह 39 गेंदों में 8 चौके और 2 छक्कों से 64 रन बनाकर आउट हुए।
करियर
कैसा रहा है स्टोइनिस का टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर?
स्टोइनिस ने साल 2015 में इंग्लैंड क्रिकेट टीम के खिलाफ अपने टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर का आगाज किया था। वह अब तक 80 मैच की 65 पारियों में 32.21 की औसत और 148.76 की स्ट्राइक रेट से 1,321 रन बनाने में सफल रहे हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 78 रन का रहा है। भारत के खिलाफ उन्होंने 12 मैचों में 227 रन बनाए हैं। गेंदबाजी में उन्होंने 52 पारियों में 47 विकेट अपने नाम किए हैं।