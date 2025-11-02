महिला विश्व कप, फाइनल: दक्षिण अफ्रीका ने भारत के खिलाफ टॉस जीतकर चुनी गेंदबाजी, जानिए टीमें

हेड-टू-हेड दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ भारत का रहा है दबदबा अब तक दोनों टीमों की भिड़ंत में भारतीय टीम का एकतरफा दबदबा रहा है। क्रिकइंफो के मुताबिक, वनडे प्रारूप में दोनों टीमें कुल 34 मैचों में आमने-सामने हुई हैं, इनमें से 20 में भारत और 13 में प्रोटियाज टीम ने बाजी मारी है। इसी तरह एक मुकाबला अनिर्णित रहा है। दोनों के बीच खेले गए पिछले 5 वनडे मैचों में से 4 में भारतीय टीम ने जीत दर्ज की है, जबकि एक मुकाबला प्रोटियाज टीम ने अपने नाम किया है।

नजरें इन खिलाड़ियों पर रहेंगी नजरें भारत के लिए मंधाना ने पिछले 10 मैचों में 70.11 की औसत से 631 रन बनाए हैं। कप्तान हरमनप्रीत ने 10 मैचों में 34.33 की औसत से 309 रन अपने नाम किए हैं। इसी तरह दीप्ति ने 10 मैचों में 21 विकेट चटकाए हैं। दक्षिण अफ्रीकी टीम के लिए वोल्वार्ड्ट ने पिछले 10 मैचों में 66.44 की औसत से 598 रन बनाए हैं। इसी तरह गेंदबाजी में नॉनकुलुलेको ने पिछले 9 मैचों में 14 विकेट अपने नाम किए हैं।