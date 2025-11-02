महिला विश्व कप, फाइनल: दक्षिण अफ्रीका ने भारत के खिलाफ टॉस जीतकर चुनी गेंदबाजी, जानिए टीमें
क्या है खबर?
महिला वनडे विश्व कप 2025 के फाइनल के लिए भारतीय महिला क्रिकेट टीम और दक्षिण अफ्रीका महिला क्रिकेट टीम आमने-सामने हैं। नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में दक्षिण अफ्रीका ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है। अब तक दोनों टीमें एक बार भी विश्व कप की ट्रॉफी अपने नाम नहीं कर पाई है। ऐसे में दोनों पिछली गलतियों से सबक लेकर के मैच में उतरेंगी। ऐसे में आइए फाइनल मुकाबले की अन्य जानकारी जान लेते हैं।
प्लेइंग इलेवन
फाइनल मुकाबले के लिए ऐसी है दोनों टीमें
फाइनल मुकाबले के लिए भारत की प्लेइंग इलेवन: शफाली वर्मा, स्मृति मंधाना, जेमिमा रोड्रिगेज, हरमनप्रीत कौर (कप्तान), दीप्ति शर्मा, ऋचा घोष (विकेटकीपर), अमनजोत कौर, राधा यादव, क्रांति गौड़, श्री चरनी और रेनुका सिंह ठाकुर। फाइनल मुकाबले के लिए दक्षिण अफ्रीका की प्लेइंग इलेवन: लौरा वूलवर्ट (कप्तान), ताजमिन ब्रिट्स, एनेके बॉश, सुने लूस, मरिजान कैप, सीनालो जाफ्टा (विकेटकीपर), एनेरी डर्कसन, क्लोए ट्रायन, नादिन डी क्लर्क, अयाबोंगा खाका और नोंकुलुलेको म्लाबा। दोनों टीमों ने प्लेइंग इलेवन में कोई बदलाव नहीं किया है।
हेड-टू-हेड
दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ भारत का रहा है दबदबा
अब तक दोनों टीमों की भिड़ंत में भारतीय टीम का एकतरफा दबदबा रहा है। क्रिकइंफो के मुताबिक, वनडे प्रारूप में दोनों टीमें कुल 34 मैचों में आमने-सामने हुई हैं, इनमें से 20 में भारत और 13 में प्रोटियाज टीम ने बाजी मारी है। इसी तरह एक मुकाबला अनिर्णित रहा है। दोनों के बीच खेले गए पिछले 5 वनडे मैचों में से 4 में भारतीय टीम ने जीत दर्ज की है, जबकि एक मुकाबला प्रोटियाज टीम ने अपने नाम किया है।
नजरें
इन खिलाड़ियों पर रहेंगी नजरें
भारत के लिए मंधाना ने पिछले 10 मैचों में 70.11 की औसत से 631 रन बनाए हैं। कप्तान हरमनप्रीत ने 10 मैचों में 34.33 की औसत से 309 रन अपने नाम किए हैं। इसी तरह दीप्ति ने 10 मैचों में 21 विकेट चटकाए हैं। दक्षिण अफ्रीकी टीम के लिए वोल्वार्ड्ट ने पिछले 10 मैचों में 66.44 की औसत से 598 रन बनाए हैं। इसी तरह गेंदबाजी में नॉनकुलुलेको ने पिछले 9 मैचों में 14 विकेट अपने नाम किए हैं।
पिच
ऐसा रहेगा पिच का मिजाज
दक्षिण दिशा से चलने वाली हवाएं शुरुआती ओवरों में तेज गेंदबाजों को थोड़ी मदद दे सकती हैं, लेकिन जैसे-जैसे मैच आगे बढ़ेगा बल्लेबाजी की स्थिति बेहतर होती जाएगी। नजरें जम जाने के बाद वह बड़ा स्कोर आसानी से बनाएंगे। शाम तक तापमान घटकर करीब 25 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है, हालांकि नमी का स्तर ऊंचा रहेगा। दूसरी पारी में ओस का असर अहम भूमिका निभा सकता है, जिससे टॉस का महत्व दोनों टीमों के लिए और भी बढ़ जाएगा।