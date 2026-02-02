रजत दलाल पर भड़के लोग

'द 50': रजत दलाल ने दिग्विजय राठी को मारा थप्पड़, भड़के लोग बोले- इसे बाहर करो

लेखन ज्योति सिंह 12:54 pm Feb 02, 202612:54 pm

क्या है खबर?

जियोहॉटस्टार के रियलिटी शो 'द 50' का आगाज 1 फरवरी को हुआ और पहले ही दिन खूब सारा ड्रामा देखा गया। टीवी अभिनेता करण पटेल और सिद्धार्थ भारद्वाज के बीच तीखी झड़प हो गई। अब शो के नए प्रोमो ने सोशल मीडिया पर बहस छेड़ दी है। प्रोमो में रजत दलाल और दिग्विजय राठी के बीच तगड़ी बहसबाजी देखने को मिली। फैंस का पारा तब चढ़ा, जब रजत ने हाथापाई करते हुए दिग्विजय को नेशनल टीवी पर थप्पड़ जड़ दिया।