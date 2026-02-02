LOADING...
'द 50': रजत दलाल ने दिग्विजय राठी को मारा थप्पड़, भड़के लोग बोले- इसे बाहर करो

लेखन ज्योति सिंह
Feb 02, 2026
12:54 pm
क्या है खबर?

जियोहॉटस्टार के रियलिटी शो 'द 50' का आगाज 1 फरवरी को हुआ और पहले ही दिन खूब सारा ड्रामा देखा गया। टीवी अभिनेता करण पटेल और सिद्धार्थ भारद्वाज के बीच तीखी झड़प हो गई। अब शो के नए प्रोमो ने सोशल मीडिया पर बहस छेड़ दी है। प्रोमो में रजत दलाल और दिग्विजय राठी के बीच तगड़ी बहसबाजी देखने को मिली। फैंस का पारा तब चढ़ा, जब रजत ने हाथापाई करते हुए दिग्विजय को नेशनल टीवी पर थप्पड़ जड़ दिया।

प्रतिक्रिया

रजत दलाल की हिंसा पर भड़के लोग, सोशल मीडिया पर दी प्रतिक्रिया

'द 50' के प्राेमो में, रजत और दिग्विजय एक टास्क के दौरान आपस में बहस करते नजर आ रहे हैं। तभी रजत ने भड़कते हुए दिग्विजय को थप्पड़ मारा। इसके बाद गला पकड़कर गुस्से में धक्का दे दिया। प्रोमो देखकर लोगों का गुस्सा सांतवें आसमान पर पहुंच गया। एक यूजर ने लिखा, 'इसे बाहर कर दो।' दूसरे ने लिखा, 'एक बार गुंडा, हमेशा गुंडा।' एक अन्य ने लिखा, 'ये क्या बकवास है... उसे गंभीर चोट लग सकती थी।'

ट्विटर पोस्ट

यहां देखिए प्रोमो

