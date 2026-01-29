'द 50' का प्रोमो जारी

'द 50' का प्रोमो जारी, 50 दिन के खेल में पहले दिन आपस में भिड़े प्रतियोगी

लेखन ज्योति सिंह 12:53 pm Jan 29, 202612:53 pm

क्या है खबर?

कलर्स टीवी और जियोहॉटस्टार नया रियलिटी शो 'द 50' ला रहा है जिसका क्रेज लोगों के सिर चढ़कर बोल रहा है। शो में 50 मशहूर हस्तियां हिस्सा ले रही हैं जिनके नाम तो पहले ही आए गए थे। नए प्रोमो में उन्हें 'लॉयन' के घर में प्रवेश करते दिखाया गया। 50 दिन चलने वाले इस शो में प्रतियोंगियों को मानसिक और शारीरिक चुनौतियों का सामना करना होगा। प्रोमो में पहले ही दिन सितारों को आपस में झगड़ते देखा गया है।