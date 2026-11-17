'सूर्या' इसी महीने 20 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होनी थी। हालांकि, निर्माताओं ने प्रमाणपत्र मिलने तक फिल्म की रिलीज को रोकने का फैसला किया है।

फिल्म को लेकर यह विवाद तब शुरू हुआ जब इसका टीजर रिलीज हुआ था। इसे देखने के बाद IMA ने आरोप लगाया कि फिल्म निजी अस्पतालों और डॉक्टरों की छवि को गलत तरीके से दर्शाती है।

इसी कारण संगठन ने 22 और 23 अक्टूबर को संबंधित अधिकारियों को ज्ञापन सौंपकर आपत्ति दर्ज कराई थी।