'सूर्या' की रिलीज पर लगा ग्रहण, सनी देओल की फिल्म के लिए करना होगा लंबा इंतजार

बॉलीवुड हंगामा के मुताबिक, एक सूत्र ने कहा, "IMA की शिकायत स्वास्थ्य मंत्रालय तक पहुंच गई है। निर्माताओं का साफ कहना है कि उनका मेडिकल स्टाफ के खिलाफ हिंसा को बढ़ावा देने का कोई इरादा नहीं है। हालाँकि, ऐसी स्थिति में एक ड्यू प्रोसेस फॉलो किया जाना चाहिए, और क्योंकि इसमें समय लग रहा है, इसलिए निर्माताओं ने रिलीज स्थगित करने का फैसला लिया है।"

उन्होंने बताया कि निर्माता सेंसर प्रमाणपत्र लेने के बाद ही नई रिलीज तारीख घोषित करेंगे।