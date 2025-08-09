LOADING...
होम / खबरें / मनोरंजन की खबरें / महेश बाबू के जन्मदिन पर उनकी 1,000 करोड़ी फिल्म का ऐलान, राजामौली ने दिया धमाकेदार अपडेट
महेश बाबू के जन्मदिन पर उनकी 1,000 करोड़ी फिल्म का ऐलान, राजामौली ने दिया धमाकेदार अपडेट
महेश बाबू और राजामौली की फिल्म पर सबसे बड़ा अपडेट

महेश बाबू के जन्मदिन पर उनकी 1,000 करोड़ी फिल्म का ऐलान, राजामौली ने दिया धमाकेदार अपडेट

लेखन नेहा शर्मा
Aug 09, 2025
12:11 pm
क्या है खबर?

महेश बाबू साउथ सिनेमा के सबसे महंगे और लोकप्रिय सितारों में से एक हैं। उनकी फिल्म का प्रशंसकों को बेसब्री से इंतजार रहता है। उनकी फिल्म 'SSMB29' की राह भी दर्शक बड़ी बेसब्री से देख रहे हैं। यह पहला मौका होगा, जब महेश की जोड़ी पर्दे प्रियंका चोपड़ा के साथ नजर आएगी। अब आखिरकार महेश बाबू के जन्मदिन के मौके पर निर्देशक एसएस राजामौली ने इस फिल्म का ऐलान कर दिया है। आइए जानते हैं क्या कुछ जानकारी मिली है।

पोस्टर

फिल्म से सामने आया महेश बाबू का अधूरा पोस्टर

फिल्म से महेश का पहला पोस्टर सामने आया है, लेकिन एसएस राजामौली ने उनका आधा-अधूरा लुक सोशल मीडिया पर साझा कर प्रशंसकों को और बेसब्र कर दिया है। पोस्ट के मुताबिक अभिनेता की पूरी झलक या कहें फिल्म से उनके चेहरे से पर्दा नवंबर में हटेगा। उधर महेश ने पोस्टर साझा कर लिखा, 'आप सभी के प्यार के लिए शुक्रिया। मैं भी आप सभी की तरह, नवंबर 2025 का बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं।'

टाइटल

'ग्लोब ट्रॉटर' हो सकता फिल्म का नाम

चर्चा है कि फिल्म का नाम 'ग्लोब ट्रॉटर' हो सकता है। राजामौली ने सोशल मीडिया पर जारी अपने बयान में लिखा, 'भारत और दुनियाभर के प्रिय सिनेमा प्रेमियों, साथ ही महेश के प्रशंसकों, शूटिंग शुरू हुए काफी समय हो गया है और हम फिल्म के बारे में जानने की आपकी उत्सुकता की सराहना करते हैं। हालाaकि, इस फिल्म की कहानी और दायरा इतना व्यापक है कि मुझे लगता है कि केवल तस्वीरें या प्रेस कॉन्फ्रेंस ही इसके लिए काफी नहीं।'

अनुभव

दर्शकों को एक अलग ही दुनिया से मुखातिब कराएंगे राजामौली

राजामौली आगे लिखते हैं, 'हम आपको एक मनमोहक दुनिया को से रूबरू कराने की दिशा पर काम कर रहे है। इसका दीदार आप नवंबर 2025 में करेंगे। हम इसे शानदार बनाने की हरमुमकिन कोशिश कर रहे हैं। आप सभी के धैर्य के लिए धन्यवाद।' बता दें कि यह एक जंगल एडवेंचर फिल्म है, जाे 1,000 करोड़ रुपये के भारी-भरकम बजट में बन रही है। फिल्म में पृथ्वीराज सुकुमारन और आर माधवन भी एक अहम भूमिका निभाने वाले हैं।

कहानी

लीक हो गई फिल्म की कहानी

इंडियाना जोन्स और अफ्रीका के कुछ एडवेंचर क्लासिक से प्रेरित ये फिल्म एक साहसी खोजकर्ता की कहानी होगी, जो अनजान रास्तों से गुजरते हुए एक बड़े मिशन पर निकलता है। उसका सामना प्रकृति के कई रहस्यों से होता है। इन सारी चीजों से जूझते हुए वो एक लंबे समय से खोए हुए रहस्य को उजागर करता है। महेश इस किरदार के लिए कई तरह के प्रशिक्षण ले रहे थे। अपनी भूमिका से वह दर्शकों को चौंकाने के लिए तैयार हैं।