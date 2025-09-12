राज कुंद्रा-शिल्पा शेट्टी ने ठगे 60 करोड़ रुपये? बोले- जिंदगी में कभी गलत नहीं किया

शिल्पा शेट्टी और उनके पति राज कुंद्रा कई बार विवादों में आ चुके हैं। पिछले कुछ दिनों से उनकी मुश्किलें बढ़ी हुई हैं।दरअसल, एक व्यापारी ने उन पर 60 करोड़ रुपये की ठगी का आरोप लगाया था। उसने आरोप लगाया कि निवेश और कर्ज के नाम पर ली गई रकम शिल्पा और राज ने अपने निजी खर्चों में उड़ा दी। अब इस पूरे विवाद पर राज ने पहली बार कुछ कहा है।

बयान न कभी गलत किया है, ना करेंगे- राज अपनी पंजाबी फिल्म 'मेहर' के प्रचार-प्रसार में जुटे राज ने आजतक से कहा, "इंतजार करते हैं और देखते हैं, क्योंकि यही जीवन है। हमने कुछ गलत नहीं किया, इसलिए इस बारे में कुछ नहीं कहा। हम सच जानते हैं तो हमें सफाई देने की जरूरत नहीं। सच्चाई आखिरकार सामने आ ही जाएगी। जिंदगी में हमने ना कभी गलत किया है और ना करेंगे।" बता दें कि इस मामले में राज और शिल्पा को लुकआउट नोटिस भी जारी हो चुका है।

तलब राज कुंद्रा को मिल चुका समन 60 करोड़ रुपये की इस ठगी मामले में राज को मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (EOW) समन भी भेज चुकी है। शुरुआत में उन्हें 10 सितंबर को जांच अधिकारियों के सामने पेश होने के लिए कहा गया था, लेकिन राज ने पेशी के लिए और समय मांगा था। अब राज 15 सितंबर को EOW के सामने पेश होंगे, जहां उनसे इस बाबत पूछताछ की जाएगी। शिल्पा ने इस मामले में अब भी चुप्पी साधी हुई है।

मामला मामला है क्या? बता दें कि लोटस कैपिटल फाइनेंशियल सर्विसेज के डायरेक्टर और बिजनेसमैन दीपक कोठारी ने आरोप लगाया है कि 2015 से 2023 के बीच उन्होंने 60.48 करोड़ रुपये शिल्पा-राज की कंपनी बेस्ट डील टीवी प्राइवेट लिमिटेड में बिजनेस बढ़ाने के नाम पर लगाए थे। कोठारी का आरोप है कि शिल्पा-राज ने शुरू में 75 करोड़ रुपये का लोन 12 प्रतिशत वार्षिक ब्याज पर मांगा था, लेकिन बाद में टैक्स बचाने के लिए इसे निवेश के रूप में दिखाने की सलाह दी।