राज कुंद्रा की पहली पंजाबी फिल्म 'मेहर' का ट्रेलर जारी, जानिए कब होगी रिलीज

लेखन दीक्षा शर्मा 03:49 pm Aug 20, 202503:49 pm

क्या है खबर?

अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी के पति और बिजनेसमैन राज कुंद्रा अक्सर किसी न किसी कारण चर्चा में रहते हैं। उन्होंने साल 2023 में आई फिल्म 'UT 69' के जरिए अभिनय की दुनिया में कदम रखा था, लेकिन यह बॉक्स ऑफिस पर औंधे मुंह गिरी। अब कुंद्रा पंजाबी सिनेमा में कदम रखने जा रहे हैं। पिछले काफी समय से वह अपनी पहली पंजाबी फिल्म 'मेहर' को लेकर चर्चा में हैं। अब निर्माताओं ने फिल्म 'मेहर' का ट्रेलर जारी कर दिया है।