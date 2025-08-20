राज कुंद्रा की पहली पंजाबी फिल्म 'मेहर' का ट्रेलर जारी, जानिए कब होगी रिलीज
क्या है खबर?
अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी के पति और बिजनेसमैन राज कुंद्रा अक्सर किसी न किसी कारण चर्चा में रहते हैं। उन्होंने साल 2023 में आई फिल्म 'UT 69' के जरिए अभिनय की दुनिया में कदम रखा था, लेकिन यह बॉक्स ऑफिस पर औंधे मुंह गिरी। अब कुंद्रा पंजाबी सिनेमा में कदम रखने जा रहे हैं। पिछले काफी समय से वह अपनी पहली पंजाबी फिल्म 'मेहर' को लेकर चर्चा में हैं। अब निर्माताओं ने फिल्म 'मेहर' का ट्रेलर जारी कर दिया है।
मेहर
5 सितंबर को रिलीज होगी फिल्म
'मेहर' में कुंद्रा की जोड़ी गीता बसरा के साथ बनी है, वहीं आशीष दुग्गल, हॉबी धालीवाल, बनिंदर बन्नी, रूपिंदर रूपी, मनप्रीत मणि, कुलवीर सोनी, अंकित सागर, नेहा ध्याल और सविता भट्टी भी इस फिल्म का हिस्सा हैं। इस फिल्म के निर्देशन की कमान राकेश मेहता ने संभाली है। इसकी कहानी भी इन्होंने ही लिखी है। 'मेहर' 5 सितंबर, 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है। शिल्पा ने कुंद्रा को उनकी पहली पंजाबी फिल्म के लिए बधाई दी है।
पोस्ट
शिल्पा ने लुटाया कुंद्रा पर प्यार
शिल्पा ने लिखा, 'वाह। पंजाबी फिल्मों को एक नया हीरो मिल गया है, लेकिन वो कई सालों से मेरे हीरो रहे हैं। फिल्मों में आपका स्वागत है राज कुंद्रा। आपको और मेहर की पूरी टीम को ढेर सारी सफलता की शुभकामनाएं।' उन्होंने लिखा, 'निर्देशक राकेश मेहता पाजी फिल्म के गाने और अब ट्रेलर बहुत पसंद आया। फिल्म देखने का बेसब्री से इंतजार है। पिक्चर अभी बाकी है दोस्तों। 5 सितंबर को सिनेमाघरों में (दुनिया भर में) रिलीज हो रही है।'