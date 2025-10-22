'थामा' के धमाके के बाद आयुष्मान खुराना पहुंचे सिद्धिविनायक की शरण में, मंदिर से वीडियो जारी
क्या है खबर?
बॉलीवुड अभिनेता आयुष्मान खुराना मुंबई के सिद्धिविनायक मंदिर में पहुंचे, जहां उन्होंने गणपति बप्पा के दर्शन करते हुए उनका आशीर्वाद लिया और उन्हें धन्यवाद दिया है। मंदिर में दर्शन करते हुए अभिनेता का वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है, जिसमें उनके साथ फिल्म निर्देशक अमर कौशिक भी मौजूद रहे। बता दें कि आयुष्मान और रश्मिका मंदाना की बहुप्रतीक्षित फिल्म 'थामा' 21 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई है, जिसे पहले ही दिन बॉक्स ऑफिस पर बंपर ओपनिंग मिली है।
वीडियो
गणपति महाराज का आशीर्वाद लेते दिखे अभिनेता
सोशल मीडिया पर आयुष्मान का वीडियो सामने आया है, जिसमें उन्हें हाथ जोड़कर गणपति महाराज का आशीर्वाद लेते हुए देखा जा सकता है। इसके बाद वह भगवान नंदी के कान में कामना करते हुए दिखते हैं। बता दें कि 'थामा' मैडॉक फिल्म्स के हॉरर-कॉमेडी यूनिवर्स की 5वीं किस्त है जिसे अमर कौशिक और दिनेश विजान ने निर्मित किया है, जबकि आदित्य सरपोतदार ने निर्देशित किया है। फिल्म में नवाजुद्दीन सिद्दीकी, परेश रावल भी हैं और वरुण धवन का कैमियो है।
ट्विटर पोस्ट
यहां देखिए पोस्ट
Bollywood star Ayushmann Khurrana visits Mumbai's Siddhivinayak Temple after delivering his career's best opening with Dinesh Vijan's Thamma! The film recorded 25.11 crore on Day 1! He visited the temple with his producer Amar Kaushik!#greaterjammu pic.twitter.com/yGgisn6bD1— Greater jammu (@greater_jammu) October 22, 2025