IFFI 2025 में भूमि पेडनेकर की सीरीज 'दलदल' का पहला लुक जारी
क्या है खबर?
बॉलीवुड अभिनेत्री भूमि पेडनेकर ज्यादातर सामाजिक विषयों पर आधारित फिल्में करने के लिए जानी जाती हैं। 'भक्षक', 'अफवाह' और 'भीड़' जैसी फिल्में करने के बाद अभिनेत्री अपनी अगली वेब सीरीज 'दलदल' से चर्चा में हैं। काफी समय के इंतजार के बाद उनकी आगामी सीरीज की पहली झलक जारी हुई है और इसका अनावरण 56वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव (IFFI 2025) में किया गया है। इस मनोवैज्ञानिक क्राइम-थ्रिलर सीरीज 'दलदल' का निर्देशन अमृत राज गुप्ता ने किया है।
सीरीज
इस उपन्यास पर आधारित है सीरीज
सुरेश त्रिवेणी द्वारा निर्मित 'दलदल' की कहानी विश धमीजा के उपन्यास 'भिंडी बाजार' पर आधारित है। भूमिमुंबई की नवनियुक्त DCP रीता फरेरा के किरदार में हैं, जो शहर में हुई एक क्रूर हत्या की जांच का जिम्मा उठाती है। ट्विस्ट तब आता है, जब रीता को जांच के दौरान अपनी दबी हुई यादों का सामना करना पड़ता है। 'दलदल' को 2026 में अमेजन प्राइम वीडियो पर रिलीज किया जाएगा। आदित्य रावल और समारा तिजोरी भी सीरीज का हिस्सा हैं।
ट्विटर पोस्ट
यहां देखिए पहली झलक
Our upcoming psychological crime thriller Daldal makes its mark at @IFFIGoa with a fireside chat and an exclusive in-room sneak peek into the series. Headlined by @bhumipednekar, this riveting first glimpse at the story left audiences intrigued and wanting for more.— prime video IN (@PrimeVideoIN) November 26, 2025
Bhumi was… pic.twitter.com/0eWt6aC6IX