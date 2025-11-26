LOADING...
IFFI 2025 में भूमि पेडनेकर की सीरीज 'दलदल' का पहला लुक जारी
Nov 26, 2025
बॉलीवुड अभिनेत्री भूमि पेडनेकर ज्यादातर सामाजिक विषयों पर आधारित फिल्में करने के लिए जानी जाती हैं। 'भक्षक', 'अफवाह' और 'भीड़' जैसी फिल्में करने के बाद अभिनेत्री अपनी अगली वेब सीरीज 'दलदल' से चर्चा में हैं। काफी समय के इंतजार के बाद उनकी आगामी सीरीज की पहली झलक जारी हुई है और इसका अनावरण 56वें ​​भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव (IFFI 2025) में किया गया है। इस मनोवैज्ञानिक क्राइम-थ्रिलर सीरीज 'दलदल' का निर्देशन अमृत राज गुप्ता ने किया है।

सुरेश त्रिवेणी द्वारा निर्मित 'दलदल' की कहानी विश धमीजा के उपन्यास 'भिंडी बाजार' पर आधारित है। भूमिमुंबई की नवनियुक्त DCP रीता फरेरा के किरदार में हैं, जो शहर में हुई एक क्रूर हत्या की जांच का जिम्मा उठाती है। ट्विस्ट तब आता है, जब रीता को जांच के दौरान अपनी दबी हुई यादों का सामना करना पड़ता है। 'दलदल' को 2026 में अमेजन प्राइम वीडियो पर रिलीज किया जाएगा। आदित्य रावल और समारा तिजोरी भी सीरीज का हिस्सा हैं।

