IFFI 2025 में भूमि पेडनेकर की सीरीज 'दलदल' का पहला लुक जारी

सुरेश त्रिवेणी द्वारा निर्मित 'दलदल' की कहानी विश धमीजा के उपन्यास 'भिंडी बाजार' पर आधारित है। भूमिमुंबई की नवनियुक्त DCP रीता फरेरा के किरदार में हैं, जो शहर में हुई एक क्रूर हत्या की जांच का जिम्मा उठाती है। ट्विस्ट तब आता है, जब रीता को जांच के दौरान अपनी दबी हुई यादों का सामना करना पड़ता है। 'दलदल' को 2026 में अमेजन प्राइम वीडियो पर रिलीज किया जाएगा। आदित्य रावल और समारा तिजोरी भी सीरीज का हिस्सा हैं।