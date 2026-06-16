पूर्व DGP श्रीलेखा का सनसनीखेज आरोप, बोलीं- इन 2 मलयालम फिल्मों ने चुराई मेरी साहित्यिक कहानियां
पूर्व DGP और भाजपा पार्षद श्रीलेखा ने मलयालम फिल्मों 'दृढ़म' और 'भूतकालम' पर अपनी रचनाओं से साहित्यिक कहानियां चुराने का आरोप लगाया है।
उन्होंने फेसबुक पर पोस्ट किया कि फिल्म 'दृढ़म' उनकी कहानी 'कारिंगुडी पुलिस स्टेशन' से काफी मिलती-जुलती है।
यह कहानी 'मातृभूमि मैगजीन' में छपी थी और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। श्रीलेखा ने यह भी दावा किया कि 'भूतकालम' फिल्म का शीर्षक और उसकी प्रेरणा उनकी कहानी 'भूत भवनम' से ली गई है।
श्रीलेखा टिकी रहीं अपने दावे पर
फिल्म 'दृढ़म' के निर्देशक मार्टिन जोसेफ ने इन आरोपों का खंडन करते हुए कहा कि उनके लेखकों को श्रीलेखा की कहानी के बारे में कोई जानकारी नहीं थी।
यह फिल्म साल 2026 में रिलीज हुई थी और इसमें एक नए पुलिसवाले की कहानी दिखाई गई है, जो एक पहाड़ी इलाके में अपराध से जूझता है।
वहीं, 'भूतकालम' के निर्देशक राहुल सदासिवन ने बताया कि उनकी 2022 की फिल्म एक मां और बेटे के रिश्ते पर आधारित है, जो मानसिक स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतों से जूझ रहे हैं।
हालांकि, श्रीलेखा अपने दावों पर अब भी कायम हैं। उनका कहना है कि उन्होंने ये दोनों कहानियां अपने सोशल मीडिया पर साझा की थीं।