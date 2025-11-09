LOADING...
'धुरंधर' से सामने आया आर माधवन का पहला पोस्टर (तस्वीर: एक्स/@RanveerOfficial)

रणवीर सिंह की 'धुरंधर' से सामने आया आर माधवन का अनदेखा अवतार, बढ़ी फिल्म से उम्मीदें

लेखन नेहा शर्मा
Nov 09, 2025
01:31 pm
क्या है खबर?

रणवीर सिंह और अर्जुन रामपाल के बाद अब फिल्म 'धुरंधर' से आर माधवन का लुक सामने आ गया है। निर्माताओं ने उनका पहला पोस्टर जारी किया है, जिसमें अभिनेता का अंदाज अब तक देखे गए सभी किरदारों से बिल्कुल अलग है। माधवन का ये नया अवतार सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। दर्शक उनके इस अनदेखे रूप को देखने के लिए उत्सुक हैं। इसी के साथ अब फिल्म को लेकर बेसब्री और बढ़ गई है।

पोस्टर

'कर्म के सारथी' बने माधवन

'धुरंधर' इस साल की सबसे बहुप्रतीक्षित फिल्मों में से एक है, जिसका दर्शकों को बेसब्री से इंतजार है। अब निर्माताओं ने दर्शकों की उत्सुकता को और बढ़ाते हुए फिल्म का एक नया पोस्टर रिलीज किया है। अर्जुन रामपाल के बाद अब बारी आई है माधवन की, जिनका पोस्टर सामने आते ही सोशल मीडिया पर छा गया है। पोस्टर में माधवन को 'कर्म के सारथी' के रूप में दिखाया गया है। 'धुरंधर इस साल 5 दिसंबर को सिनेमाघरों में आएगी।

ट्विटर पोस्ट

