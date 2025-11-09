'धुरंधर' से सामने आया आर माधवन का पहला पोस्टर (तस्वीर: एक्स/@RanveerOfficial)

रणवीर सिंह की 'धुरंधर' से सामने आया आर माधवन का अनदेखा अवतार, बढ़ी फिल्म से उम्मीदें

लेखन नेहा शर्मा 01:31 pm Nov 09, 202501:31 pm

क्या है खबर?

रणवीर सिंह और अर्जुन रामपाल के बाद अब फिल्म 'धुरंधर' से आर माधवन का लुक सामने आ गया है। निर्माताओं ने उनका पहला पोस्टर जारी किया है, जिसमें अभिनेता का अंदाज अब तक देखे गए सभी किरदारों से बिल्कुल अलग है। माधवन का ये नया अवतार सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। दर्शक उनके इस अनदेखे रूप को देखने के लिए उत्सुक हैं। इसी के साथ अब फिल्म को लेकर बेसब्री और बढ़ गई है।