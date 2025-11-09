यामी गौतम की ये 5 फिल्में बॉक्स ऑफिस पर खूब चमकीं, पहली ने तोड़े सारे रिकॉर्ड
यामी गौतम की नई फिल्म 'हक' इन दिनों सिनेमाघरों में धमाल मचा रही है। न सिर्फ इस फिल्म की कहानी, बल्कि यामी ने एक बार फिर अपनी अदाकारी से भी दर्शकों का दिल जीत लिया है। बीते कुछ सालों में उन्होंने कई ऐसी फिल्में दी हैं, जिन्होंने न सिर्फ बॉक्स ऑफिस पर अच्छी कमाई की, बल्कि उनकी एक्टिंग को भी खूब सराहा गया। आइए जानें यामी की अब तक की 5 सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों के बारे में।
#1
'उरी: द सर्जिकल स्ट्राइक'
यामी की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म है 'उरी: द सर्जिकल स्ट्राइक'। साल 2019 में रिलीज हुई इस फिल्म ने देशभर में देशभक्ति की लहर दौड़ा दी थी। फिल्म का डायलॉग 'हाउ इज द जोश' खूब लोकप्रिय हुआ था। विक्की कौशल के साथ यामी ने इसमें एक इंटेलिजेंस ऑफिसर का किरदार निभाया था, जबकि इसका बजट सिर्फ 44 करोड़ रुपये था। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 341 करोड़ की शानदार कमाई की थी। ये ब्लॉकबस्टर फिल्म ZEE5 पर है।
#2
'ओह माय गॉड 2'
यामी की दूसरी सबसे कमाऊ फिल्म 'ओह माय गाॅड 2' है। सामाजिक मुद्दे पर बनी इस फिल्म ने न सिर्फ चर्चा बटोरी, बल्कि बॉक्स ऑफिस पर भी बेहतरीन प्रदर्शन किया। फिल्म ने दुनियाभर में 221 करोड़ रुपये कमाए। इसमें यामी ने एक सख्त और समझदार वकील का दमदार किरदार निभाया था। अक्षय कुमार और पंकज त्रिपाठी के साथ-साथ यामी ने भी इसमें अपनी सधी हुई अदाकारी से सबका ध्यान खींच लिया। नेटफ्लिक्स और जियो हॉटस्टार पर ये फिल्म मौजूद है।
#3
'बाला'
यामी की तीसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म रही 'बाला', जो 2019 में रिलीज हुई थी। आयुष्मान खुराना और भूमि पेडनेकर के साथ इस फिल्म में यामी ने एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर का किरदार निभाया था, जिसे दर्शकों ने बेहद पसंद किया। फिल्म ने समाज में बाहरी सुंदरता और आत्मविश्वास जैसे विषयों पर हल्के-फुल्के अंदाज में बात की। जियो हॉटस्टार पर मौजूद एक शानदार कहानी और मनोरंजक अभिनय की बदौलत 'बाला' ने दुनियाभर में 162 करोड़ रुपये कमाए थे।
#4 और #5
'काबिल' और 'आर्टिकल 370'
यामी की चौथी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म रही 'काबिल', जो 2017 में आई थी। इसमें उन्होंने ऋतिक रोशन के साथ काम किया था। 'काबिल' ने करीब 178 करोड़ रुपये की कमाई की थी। जियो हॉटस्टार पर ये फिल्म देखी जा सकती है। अभिनेत्री की पांचवीं सबसे कमाऊ फिल्म ZEE5 और नेटफ्लिक्स पर मौजूद 'आर्टिकल 370' है। इसमें यामी के दमदार अभिनय और फिल्म की कहानी ने दर्शकों को खूब प्रभावित किया। फिल्म ने 103.4 करोड़ रुपये कमाए थे।