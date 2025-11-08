LOADING...
होम / खबरें / मनोरंजन की खबरें / 'धुरंधर' से सामने आया अर्जुन रामपाल का झक्कास अवतार, रणवीर सिंह ने बना दिया पूरा माहौल
'धुरंधर' से सामने आया अर्जुन रामपाल का झक्कास अवतार, रणवीर सिंह ने बना दिया पूरा माहौल
'धुरंधर' से अर्जुन रामपाल का पोस्टर रिलीज (तस्वीर: एक्स/@RanveerOfficial)

'धुरंधर' से सामने आया अर्जुन रामपाल का झक्कास अवतार, रणवीर सिंह ने बना दिया पूरा माहौल

लेखन नेहा शर्मा
Nov 08, 2025
02:03 pm
क्या है खबर?

आने वाले दिनों में कई बड़ी फिल्में रिलीज हाेने वाली हैं, इन्हीं में से एक है आदित्य धर की 'धुरंधर'। इस फिल्म से जुड़ी अब तक कई रोचक जानकारियां सामने आ चुकी हैं। उधर फिल्म के हीरो रणवीर सिंह का लुक पहले ही इसे लेकर दर्शकों की बेताबी बढ़ा चुका है। अब इसे लेकर यकीनन सिने प्रेमियो का उत्साह और बढ़ जाएगा, क्योंकि फिल्म से अभिनेता अर्जुन रामपाल का धांसू पोस्टर भी सामने आ गया है।

पहली झलक

अर्जुन का खतरनाक और स्टाइलिश लुक

'धुरंधर' के पोस्टर में अर्जुन छोटे बाल, लंबी दाढ़ी, काले चश्मे और अंगूठी पहने दिख रहे हैं। सिगार पीते अर्जुन का गुस्सैल और खतरनाक अंदाज देखने लायक है। रणवीर ने उनका पोस्टर साझा कर उन्हें 'एंजेल ऑफ डेथ' कहा। उन्होंने यह भी बताया कि फिल्म का ट्रेलर 12 नवंबर को रिलीज होने वाला है। अर्जुन के इस धांसू अवतार को देख उनके प्रशंसकों का तो पोस्टर देख ये भी कह रहे हैं कि वो रणवीर पर भारी पड़ने वाले हैं।

रिलीज

'धुरंधर' कब रिलीज हो रही?

'धुरंधर' की कहानी आदित्य धर ने लिखी है और इसके निर्देशक भी वाे ही हैं। रणवीर और अर्जुन के अलावा इस फिल्म में संजय दत्त, अक्षय खन्ना और आर माधवन भी महत्वपूर्ण भूमिकाओं में नजर आएंगे। 5 दिसंबर, 2025 को ये फिल्म सिनेमाघरों का रुख करेगी। 'धुरंधर' एक दमदार, एक्शन थ्रिलर है, जिसके लिए अर्जुन के साथ-साथ रणवीर ने भी पूरा माहौल बना दिया है। फिल्म के प्रचार के लिए निर्माताओं ने ट्रेलर लॉन्च की भी तगड़ी तैयारी की है।

ट्विटर पोस्ट

यहां देखिए पाेस्ट