'धुरंधर' से सामने आया अर्जुन रामपाल का झक्कास अवतार, रणवीर सिंह ने बना दिया पूरा माहौल

पहली झलक

अर्जुन का खतरनाक और स्टाइलिश लुक

'धुरंधर' के पोस्टर में अर्जुन छोटे बाल, लंबी दाढ़ी, काले चश्मे और अंगूठी पहने दिख रहे हैं। सिगार पीते अर्जुन का गुस्सैल और खतरनाक अंदाज देखने लायक है। रणवीर ने उनका पोस्टर साझा कर उन्हें 'एंजेल ऑफ डेथ' कहा। उन्होंने यह भी बताया कि फिल्म का ट्रेलर 12 नवंबर को रिलीज होने वाला है। अर्जुन के इस धांसू अवतार को देख उनके प्रशंसकों का तो पोस्टर देख ये भी कह रहे हैं कि वो रणवीर पर भारी पड़ने वाले हैं।