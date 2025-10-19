न्यू मेटल बैंड के गायक और मशहूर संगीतकार सैम रिवर्स का 48 की उम्र में निधन
क्या है खबर?
अमेरिका के न्यू मेटल बैंड लिम्प बिजकिट के गायक, वादक और संगीतकार सैम रिवर्स का निधन हो गया है। इस दुखद खबर की पुष्टि बैंड ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के जरिए की है। बताया जाता है कि 48 साल के सैम ने 18 सितंबर को आखिरी सांस ली। हालांकि, उनकी मौत की वजह का सही कारण अब तक सामने नहीं आया है। उधर सोशल मीडिया पर सैम के प्रशंसक उन्हें भारी मन से श्रद्धांजलि दे रहे हैं।
दुखद
बैंड ने सोशल मीडिया पर की पुष्टी
बैंड की ओर से किए गए सोशल मीडिया पर लिखा है, 'आज हमने अपने भाई और बैंडमेट को खो दिया। सैम रिवर्स सिर्फ हमारे वादक नहीं, वो एक जादू के जैसे थे। हर गाने के पीछे की धड़कन, शोर में शांति, संगीत में आत्मा।' पोस्ट में आगे लिखा, 'हमने जब भी साथ में पहली बार बैंड बजाया, सैम ने एक रोशनी और लय बनाई, जिसकी भरपाई कभी नहीं हो सकती है। उनकी उपस्थित शानदार और दिल बहुत बड़ा था।'
ट्विटर पोस्ट
यहां देखिए पोस्ट
October 19, 2025