न्यू मेटल बैंड के गायक और मशहूर संगीतकार सैम रिवर्स का 48 की उम्र में निधन

न्यू मेटल बैंड के बेसिस्ट सैम रिवर्स का निधन (तस्वीर: इंस्टाग्राम/@samriverslb)

लेखन ज्योति सिंह 12:45 pm Oct 19, 202512:45 pm

क्या है खबर?

अमेरिका के न्यू मेटल बैंड लिम्प बिजकिट के गायक, वादक और संगीतकार सैम रिवर्स का निधन हो गया है। इस दुखद खबर की पुष्टि बैंड ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के जरिए की है। बताया जाता है कि 48 साल के सैम ने 18 सितंबर को आखिरी सांस ली। हालांकि, उनकी मौत की वजह का सही कारण अब तक सामने नहीं आया है। उधर सोशल मीडिया पर सैम के प्रशंसक उन्हें भारी मन से श्रद्धांजलि दे रहे हैं।