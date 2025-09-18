हनी सिंह को 6 साल पुराने केस में अदालत से राहत, जानें क्या था पूरा मामला

गायक और रैपर हनी सिंह अपने गानों से कहीं ज्यादा विवादों को लेकर सुर्खियों में रहते हैं। इसी बीच राष्ट्रीय लोक अदालत से उन्हें बड़ी राहत मिली है। मोहाली कोर्ट में लगी राष्ट्रीय लोक अदालत ने हनी के ' मखना ' गाने में महिलाओं के खिलाफ अपमानजनक और अश्लील शब्दों के इस्तेमाल को लेकर की गई FIR को भी रद्द कर दिया है। इस मामले में रद्दीकरण रिपोर्ट भी दाखिल कर दी गई है। आइए पूरा मामला जानें।

मामला क्या था मामला और किस बात से थी आपत्ति? दरअसल, साल 2018 में रिलीज हुए हनी के गाए गाने 'मखना' को लेकर उन पर ये मामला दर्ज हुआ था। हनी पर आरोप था कि उनके इस गाने में महिलाओं के खिलाफ आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया गया था, जिसके चलते मोहाली के थाना मटौर में IPC की धारा 294, 509, सूचना प्रोद्योगिकी अधिनियम की धारा 67 और अश्लील प्रतिनिधित्व की धारा 6 के तहत FIR दर्ज गई थी। ये गाना रिलीज होते ही सुपर-डुपरहिट हो गया था।

शिकायत किसने दर्ज की थी शिकायत? ये शिकायत ASI लखविंदर कौर और उस वक्त पंजाब महिला आयोग की अध्यक्ष मनीषा गुलाटी के बयानों के आधार पर दर्ज की थी। मामले की सुनवाई के दौरान पुलिस ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि संबंधित गाने को सेंसर बोर्ड ने 27 सितंबर 2018 में मंजूरी दे थी, वहीं शिकायतकर्ताओं ने अदालत में सुनवाई के दौरान कहा कि इसे रद्द करने पर उन्हे कोई आपत्ति नहीं है। इसके चलते अदालत ने सुनवाई के दौरान इस मामले को रद्द कर दिया।