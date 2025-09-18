दिशा पाटनी के पिता ने योगी आदित्यनाथ का जताया आभार (तस्वीर: इंस्टाग्राम/@dishapatani)

दिशा पाटनी के पिता ने जताया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आभार, जानिए क्या कहा

लेखन दीक्षा शर्मा 11:01 am Sep 18, 202511:01 am

क्या है खबर?

दिशा पाटनी के बरेली वाले घर के बाहर 12 सितंबर की देर रात गोलीबारी की गई, जिससे हड़कंप मच गया। गैंगस्टर रोहित गोदारा और गोल्डी बराड़ ने इस हमले की जिम्मेदारी ली। बताया गया कि ये गोलीबारी संत प्रेमानंद महाराज के अपमान का बदला लेने के लिए की गई। बुधवार को दिशा के घर पर गोलीबारी करने वाले 2 बदमाश एनकाउंटर में ढेर हो गए। अब दिशा के पिता जगदीश सिंह पाटनी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आभार जताया है।