दिशा पाटनी के पिता ने जताया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आभार, जानिए क्या कहा
क्या है खबर?
दिशा पाटनी के बरेली वाले घर के बाहर 12 सितंबर की देर रात गोलीबारी की गई, जिससे हड़कंप मच गया। गैंगस्टर रोहित गोदारा और गोल्डी बराड़ ने इस हमले की जिम्मेदारी ली। बताया गया कि ये गोलीबारी संत प्रेमानंद महाराज के अपमान का बदला लेने के लिए की गई। बुधवार को दिशा के घर पर गोलीबारी करने वाले 2 बदमाश एनकाउंटर में ढेर हो गए। अब दिशा के पिता जगदीश सिंह पाटनी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आभार जताया है।
बयान
दिशा के पिता ने मुख्यमंत्री ने की बात
दिशा के पिता ने कहा, "मैं और मेरा परिवार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आभार व्यक्त करते हैं। जैसे कि उन्होंने मुझे आश्वासन दिया था, उनके मार्गदर्शन में कार्रवाई की गई और अपराधियों को इतने कम समय में पकड़ लिया गया। मैंने योगी आदित्यनाथ से फोन पर बात की और उन्हें धन्यवाद कहा।" पुलिस ने बताया कि हरियाणा के रहने वाले बदमाश अरुण और रविंद्र को 2-2 गोलियां सीने में लगीं। एक के सीने से गोली आर-पार हो गई।
ट्विटर पोस्ट
यहां देखिए वीडियो
VIDEO | Two members of the Rohit Godara-Goldy Brar gang, involved in the firing incident at actor Disha Patani's Bareilly home, were shot dead in an encounter.— Press Trust of India (@PTI_News) September 18, 2025
Jagdish Patani, Disha Patani's father, says, "From me and my family, I thank UP CM Yogi Adityanath. As he had assured… pic.twitter.com/V3kMjefcSJ