पुनीत इस्सर की नसीरुद्दीन शाह को सलाह- सरकार से दिक्कत, तो चुनावी मैदान पर आएं

IANS से पुनीत ने कहा, "नसीरुद्दीन शाह हमारे सीनियर हैं, हमारे टीचर रहे हैं, उनकी इज्जत है, वे बहुत अच्छे कलाकार हैं। लेकिन मैं बस कहना चाहता हूं कि जब आप बात करें, तो आपको सेलेक्टिव बात नहीं करनी चाहिए।"

उनके मुताबिक, नसीरुद्दीन की एक तरफा वामपंथी वाली सोच है और वे उसी हिसाब से बात करते हैं। इसी के साथ ही नक्सलियों को छुड़ाने की बात करते हैं। अगर वे ऐसी बाते करेंगे तो उनकी भारतीयता पर सवाल उठेगा।