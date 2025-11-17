LOADING...
होम / खबरें / मनोरंजन की खबरें / दशा और दिशा बदलने आएंगे पुलकित सम्राट और वरुण शर्मा, नई फिल्म का हुआ ऐलान
दशा और दिशा बदलने आएंगे पुलकित सम्राट और वरुण शर्मा, नई फिल्म का हुआ ऐलान
पुलकित सम्राट और वरुण शर्मा की नई फिल्म का ऐलान (तस्वीर: इंस्टाग्राम/@pulkitsamrat)

दशा और दिशा बदलने आएंगे पुलकित सम्राट और वरुण शर्मा, नई फिल्म का हुआ ऐलान

लेखन ज्योति सिंह
Nov 17, 2025
12:37 pm
क्या है खबर?

'फुकरे' फ्रैंचाइजी के बाद अभिनेता पुलकित सम्राट और वरुण शर्मा की जोड़ी वापस फिल्मी पर्दे पर धमाल मचाने के लिए तैयार है। दोनों की नई फिल्म का ऐलान कर दिया गया है। इस फिल्म का नाम 'राहु केतु' रखा गया है, जिसका निर्देशन और लेखन विपुल विग ने किया है। निर्माताओं ने फिल्म का मोशन पोस्टर जारी करते हुए इसकी रिलीज तारीख का खुलासा भी कर दिया है। उधर 'राहु केतु' की घोषणा से लोगों भी उत्साहित हो गए हैं।

रिलीज

'राहु केतु' 2026 में रिलीज को तैयार

पुलकित और वरुण की हास्य फिल्म 'राहु केतु' का ऐलान करते हुए निर्माताओं ने एक्स पर लिखा, 'दो बार मनोरंजन। दोगुना मजा। नए साल में, दशा और दिशा बदलने आ रहे हैं राहु-केतु!' यह फिल्म अगले साल 16 जनवरी, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज की जाएगी। 'राहु केतु' में मुख्य अभिनेत्री के तौर पर अभिनेत्री शालिनी पांडे नजर आएंगी। उनके अलावा पीयूष मिश्रा, चंकी पांडे, अमित सियाल और मनुऋषि चड्ढा अहम किरदार में दिखाई देंगे।

ट्विटर पोस्ट

यहां देखिए पोस्ट