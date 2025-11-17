पुलकित सम्राट और वरुण शर्मा की नई फिल्म का ऐलान (तस्वीर: इंस्टाग्राम/@pulkitsamrat)

दशा और दिशा बदलने आएंगे पुलकित सम्राट और वरुण शर्मा, नई फिल्म का हुआ ऐलान

लेखन ज्योति सिंह 12:37 pm Nov 17, 202512:37 pm

क्या है खबर?

'फुकरे' फ्रैंचाइजी के बाद अभिनेता पुलकित सम्राट और वरुण शर्मा की जोड़ी वापस फिल्मी पर्दे पर धमाल मचाने के लिए तैयार है। दोनों की नई फिल्म का ऐलान कर दिया गया है। इस फिल्म का नाम 'राहु केतु' रखा गया है, जिसका निर्देशन और लेखन विपुल विग ने किया है। निर्माताओं ने फिल्म का मोशन पोस्टर जारी करते हुए इसकी रिलीज तारीख का खुलासा भी कर दिया है। उधर 'राहु केतु' की घोषणा से लोगों भी उत्साहित हो गए हैं।