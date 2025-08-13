'कुली' और 'वॉर 2' के टकराव से पहले ऋतिक रोशन ने रजनीकांत को बताया अपना गुरु

पोस्ट

आज भी आप एक प्रेरणा हैं- ऋतिक

ऋतिक ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर रजनीकांत के साथ अपनी एक पुरानी तस्वीर साझा की और लिखा, 'एक अभिनेता के रूप में आपके साथ मैंने अपनी शुरुआत की। आप मेरे पहले शिक्षकों में से एक थे। आज भी आप एक प्रेरणा हैं। आपने एक मानक स्थापित किया है। पर्दे पर अपना जादू बिखेरने के 50 साल पूरे होने पर आपको बधाई।' बता दें, ऋतिक ने साल 1986 में आई फिल्म 'भगवान दादा' में रजनीकांत के साथ अभिनय किया था।