'कुली' और 'वॉर 2' के टकराव से पहले ऋतिक रोशन ने रजनीकांत को बताया अपना गुरु
ऋतिक रोशन काफी समय से फिल्म 'वॉर 2' को लेकर चर्चा में हैं। उनकी यह फिल्म 14 अगस्त, 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है। बॉक्स ऑफिस पर इसका सामना रजनीकांत की 'कुली' से होगा। अब 'कुली' और 'वॉर 2' के टकराव से पहले ऋतिक ने रजनीकांत को अपना गुरु बताया है। उन्होंने सुपरस्टार को सिनेमा में 50 साल पूरे करने पर दी शुभकामनाएं दी हैं। आइए जानें ऋतिक ने आखिर क्या लिखा है।
आज भी आप एक प्रेरणा हैं- ऋतिक
ऋतिक ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर रजनीकांत के साथ अपनी एक पुरानी तस्वीर साझा की और लिखा, 'एक अभिनेता के रूप में आपके साथ मैंने अपनी शुरुआत की। आप मेरे पहले शिक्षकों में से एक थे। आज भी आप एक प्रेरणा हैं। आपने एक मानक स्थापित किया है। पर्दे पर अपना जादू बिखेरने के 50 साल पूरे होने पर आपको बधाई।' बता दें, ऋतिक ने साल 1986 में आई फिल्म 'भगवान दादा' में रजनीकांत के साथ अभिनय किया था।
Took my first steps as an actor at your side. You were one of my first teachers, @rajinikanth sir, and continue to be an inspiration and a standard. Congratulations on completing 50 years of on-screen magic!— Hrithik Roshan (@iHrithik) August 13, 2025