'कुली' और 'वॉर 2' के टकराव से पहले ऋतिक रोशन ने रजनीकांत को बताया अपना गुरु
ऋतिक रोशन ने रजनीकांत को दी बधाई (तस्वीर: एक्स/@iHrithik)

लेखन दीक्षा शर्मा
Aug 13, 2025
03:25 pm
क्या है खबर?

ऋतिक रोशन काफी समय से फिल्म 'वॉर 2' को लेकर चर्चा में हैं। उनकी यह फिल्म 14 अगस्त, 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है। बॉक्स ऑफिस पर इसका सामना रजनीकांत की 'कुली' से होगा। अब 'कुली' और 'वॉर 2' के टकराव से पहले ऋतिक ने रजनीकांत को अपना गुरु बताया है। उन्होंने सुपरस्टार को सिनेमा में 50 साल पूरे करने पर दी शुभकामनाएं दी हैं। आइए जानें ऋतिक ने आखिर क्या लिखा है।

पोस्ट

 आज भी आप एक प्रेरणा हैं- ऋतिक

ऋतिक ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर रजनीकांत के साथ अपनी एक पुरानी तस्वीर साझा की और लिखा, 'एक अभिनेता के रूप में आपके साथ मैंने अपनी शुरुआत की। आप मेरे पहले शिक्षकों में से एक थे। आज भी आप एक प्रेरणा हैं। आपने एक मानक स्थापित किया है। पर्दे पर अपना जादू बिखेरने के 50 साल पूरे होने पर आपको बधाई।' बता दें, ऋतिक ने साल 1986 में आई फिल्म 'भगवान दादा' में रजनीकांत के साथ अभिनय किया था।

ट्विटर पोस्ट

