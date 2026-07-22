'जन नायकन' के निर्माता ने की 'A' सर्टिफिकेट के फैसले की आलोचना, जानें क्या बोले?
फिल्म 'जना नायकन' के निर्माता वेंकट के नारायण इन दिनों परेशान हैं। उन्हें CBFC की तरफ से अपनी फिल्म को 'ए' सर्टिफिकेट मिलने से काफी निराशा हुई है।
असल में, यह फिल्म लड़कियों को प्रेरित करने और उन्हें सशक्त बनाने के मकसद से बनाई गई है। टीम को उम्मीद थी कि इसे U/A सर्टिफिकेट मिलेगा, ताकि पूरे परिवार के लोग इसे साथ में देख सकें। वेंकट का मानना है कि इस फैसले की वजह से उनकी फिल्म का संदेश ज्यादा लोगों तक नहीं पहुंच पाएगा।
'जना नायकन' दुनिया भर में इतने स्क्रीन पर होगी रिलीज
'जना नायकन' को एच विनोथ ने निर्देशित किया है। इसमें पूजा हेगड़े, बॉबी देओल और प्रकाश राज जैसे सितारे मुख्य भूमिका में हैं।
यह फिल्म तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय के 33 साल के फिल्मी सफर को एक श्रद्धांजलि है। खास बात यह है कि यह उनकी आखिरी फिल्म भी है, क्योंकि इसके बाद वे राजनीति में ही रहेंगे।
फिल्म की टीम ने इसे दुनिया भर में 7 से 8 हजार स्क्रीन पर रिलीज करने का प्लान बनाया है। उम्मीद है कि यह फिल्म तमिल सिनेमा की सबसे बड़ी रिलीज में से एक बन जाएगी।