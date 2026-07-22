'जन नायकन' के निर्माता ने की 'A' सर्टिफिकेट के फैसले की आलोचना, जानें क्या बोले?

'जना नायकन' को एच विनोथ ने निर्देशित किया है। इसमें पूजा हेगड़े, बॉबी देओल और प्रकाश राज जैसे सितारे मुख्य भूमिका में हैं।

यह फिल्म तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय के 33 साल के फिल्मी सफर को एक श्रद्धांजलि है। खास बात यह है कि यह उनकी आखिरी फिल्म भी है, क्योंकि इसके बाद वे राजनीति में ही रहेंगे।

फिल्म की टीम ने इसे दुनिया भर में 7 से 8 हजार स्क्रीन पर रिलीज करने का प्लान बनाया है। उम्मीद है कि यह फिल्म तमिल सिनेमा की सबसे बड़ी रिलीज में से एक बन जाएगी।