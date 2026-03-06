ऑस्कर 2026: प्रियंका चोपड़ा मंच पर करेंगी ये बड़ा काम, भारत के लिए गर्व का पल

बॉलीवुड से हॉलीवुड तक अपनी पहचान बनाने वाली प्रियंका चोपड़ा एक बार फिर इतिहास रचने जा रही हैं। दरअसल, दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित फिल्म पुरस्कार समारोह ऑस्कर 2026 के लिए प्रेजेंटर्स की सूची जारी कर दी गई है, जिसमें प्रियंका का नाम भी शामिल है। खास बात ये है कि इस बार प्रियंका अकेले नहीं, बल्कि 'आयरन मैन' फेम रॉबर्ट डाउनी जूनियर और मशहूर अभिनेत्री ऐनी हैथवे जैसे दिग्गज सितारों के साथ मंच साझा करने जा रही हैं।

गर्व प्रियंका देंगी अवॉर्ड, साथ होंगे रॉबर्ट डाउनी जूनियर और ऐनी हैथवे 98वें अकादमी पुरस्कार बेहद करीब हैं और इसे लेकर उत्साह बढ़ता जा रहा है। अकादमी ने उन सितारों के नामों की घोषणा कर दी है, जो इस साल ऑस्कर में प्रेजेंटर (पुरस्कार देने वाले) के रूप में नजर आएंगे। विशेष रूप से ग्लोबल स्टार प्रियंका चोपड़ा इस साल ऑस्कर के मंच पर प्रेजेंटर के रूप में जलवा बिखेरने के लिए तैयार हैं। उन्हें रॉबर्ट डाउनी जूनियर और ऐनी हैथवे के साथ मंच पर पुरस्कार प्रदान करते देखा जाएगा।

ट्विटर पोस्ट प्रियंका चोपड़ा बढ़ाएंगी भारत का मान Meet your third slate of presenters for the 98th Oscars.



Watch the #Oscars LIVE Sunday, March 15, at 7e/4p on ABC and Hulu, with Conan O’Brien hosting. #OnlyAtTheOscars pic.twitter.com/NEdABQDnMA — The Academy (@TheAcademy) March 5, 2026

वापसी 10 साल बाद प्रियंका की ऑस्कर में वापसी बता दें कि ये प्रियंका की प्रेजेंटर के रूप में ऑस्कर के मंच पर वापसी होगी। इससे पहले उन्होंने 2016 के अकादमी पुरस्कारों में एक अवॉर्ड दिया था, जिसके साथ वो वैश्विक मंच पर नजर आने वाले गिने-चुने भारतीय कलाकारों में शामिल हो गई थीं। प्रियंका गोल्डन ग्लोब अवॉर्ड्स 2026 की प्रेजेंटर भी रह चुकी हैं। पिछले कुछ वर्षों में प्रियंका ने हॉलीवुड फिल्मों, सीरीज और ग्लोबल ब्रांड्स के साथ जुड़कर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी पकड़ और मजबूत की है।

उत्साह प्रियंका की एंट्री से उत्साहित प्रशंसक प्रियंका ने 6 मार्च की सुबह खुद भी सोशल मीडिया पर इस बड़ी खबर को अपने फैंस के साथ साझा किया। जैसे ही उन्होंने 98 अकादमी पुरस्कारों को प्रदान करने वाले सितारों की सूची को री-पोस्ट किया, उसमें उनका नाम देख उनके चाहनेवाले खुशी से झूम उठे। एक यूजर ने लिखा, 'प्रियंका ही एकमात्र ऐसी भारतीय कलाकार हैं, जो हॉलीवुड के इतने बड़े मंच पर लगातार अपनी धाक जमाए हुए हैं।' एक ने लिखा, 'भारत का गर्व, हमारी देसी गर्ल।'