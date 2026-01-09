गोल्डन ग्लोब 2026 के मंच पर भारत का मान बढ़ाएंगी प्रियंका चोपड़ा, मिली ये बड़ी जिम्मेदारी

गोल्डन ग्लोब ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर पुरस्कार प्रदान करने वालों की सूची जारी कर दी है। इस सूची में प्रियंका के साथ क्रिस पाइन, माइली साइरस, ऑरलैंडो ब्लूम, स्नूप डॉग, डकोटा फैनिंग और पामेला एंडरसन जैसे हॉलीवुड के कई बड़े नाम शामिल हैं। इस भव्य समारोह की कमान एक बार फिर मशहूर कॉमेडियन निक्की ग्लेजर के हाथों में होगी, जिन्होंने पिछले साल अपनी शानदार मेजबानी और हाजिरजवाबी से सबका दिल जीत लिया था।

लोकप्रियता

वैश्विक मंच पर भारत की बड़ी पहचान हैं प्रियंका

ये पहली बार नहीं, जब प्रियंका किसी वैश्विक मंच की शोभा बढ़ा रही हों। वो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत की बड़ी पहचान बन चुकी हैं और इससे पहले भी कई बड़े पुरस्कार समारोहों का हिस्सा रही हैं। प्रियंका फिल्मी दुनिया के सबसे बड़े पुरस्कार समारोह ऑस्कर के मंच पर अवॉर्ड प्रस्तुत कर चुकी हैं। वो इसकी होस्ट भी रह चुकी हैं। प्रियंका ने ऑस्कर नामांकन की घोषणा से लेकर कई प्री-ऑस्कर इवेंट्स तक में अपनी मेजबानी का लोहा मनवाया है।