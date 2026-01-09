गोल्डन ग्लोब 2026 के मंच पर भारत का मान बढ़ाएंगी प्रियंका चोपड़ा, मिली ये बड़ी जिम्मेदारी
क्या है खबर?
देसी गर्ल प्रियंका चोपड़ा एक बार फिर अंतरराष्ट्रीय मंच पर भारत का परचम लहराने के लिए तैयार हैं। हॉलीवुड के सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कारों में से एक, 83वें गोल्डन ग्लोब अवॉर्ड्स 2026 के लिए पुरस्कार प्रदान करने वाले सितारों की आधिकारिक सूची जारी कर दी गई है, जिसमें प्रियंका का नाम प्रमुखता से शामिल है। वो इस भव्य समारोह में जूलिया रॉबर्ट्स और जॉर्ज क्लूनी जैसे दिग्गज हॉलीवुड सितारों के साथ मंच साझा करती दिखेंगी।
सितारे
इन सितारों के बीच चमकेंगी प्रियंका
गोल्डन ग्लोब ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर पुरस्कार प्रदान करने वालों की सूची जारी कर दी है। इस सूची में प्रियंका के साथ क्रिस पाइन, माइली साइरस, ऑरलैंडो ब्लूम, स्नूप डॉग, डकोटा फैनिंग और पामेला एंडरसन जैसे हॉलीवुड के कई बड़े नाम शामिल हैं। इस भव्य समारोह की कमान एक बार फिर मशहूर कॉमेडियन निक्की ग्लेजर के हाथों में होगी, जिन्होंने पिछले साल अपनी शानदार मेजबानी और हाजिरजवाबी से सबका दिल जीत लिया था।
लोकप्रियता
वैश्विक मंच पर भारत की बड़ी पहचान हैं प्रियंका
ये पहली बार नहीं, जब प्रियंका किसी वैश्विक मंच की शोभा बढ़ा रही हों। वो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत की बड़ी पहचान बन चुकी हैं और इससे पहले भी कई बड़े पुरस्कार समारोहों का हिस्सा रही हैं। प्रियंका फिल्मी दुनिया के सबसे बड़े पुरस्कार समारोह ऑस्कर के मंच पर अवॉर्ड प्रस्तुत कर चुकी हैं। वो इसकी होस्ट भी रह चुकी हैं। प्रियंका ने ऑस्कर नामांकन की घोषणा से लेकर कई प्री-ऑस्कर इवेंट्स तक में अपनी मेजबानी का लोहा मनवाया है।
प्रसारण
कब और कहां देखें लाइव टेलीकास्ट?
गोल्डन ग्लोब्स 2026 का आयोजन रविवार शाम 5 बजे (अमेरिकी समयानुसार) होगा। भारतीय दर्शकों के लिए ये समारोह सोमवार सुबह 6:30 बजे से लाइव देखा जा सकेगा। अमेरिका में इसका सीधा प्रसारण CBS चैनल पर होगा, जबकि डिजिटल प्लेटफॉर्म पैरामाउंट प्लस पर इसकी लाइव स्ट्रीमिंग उपलब्ध होगी। गोल्डन ग्लोब को अक्सर 'ऑस्कर का प्रीव्यू' कहा जाता है। इतिहास गवाह है कि जो फिल्में या कलाकार यहां जीतते हैं, उनके ऑस्कर जीतने की संभावना काफी बढ़ जाती है।
वापसी
'वाराणसी' से भारतीय सिनेमा में प्रियंका की 'घर वापसी'
प्रियंका के फैंस के लिए ये साल खुशियों से भरा होने वाला है। दरअसल, वो लंबे समय बाद भारतीय सिनेमा में भी एक दमदार वापसी के लिए तैयार हैं। उनकी फिल्म 'वाराणसी' को लेकर दर्शकों में जबरदस्त उत्साह है। इस फिल्म का निर्देशन एसएस राजामौली ने किया है, वहीं इसके जरिए पहली बार प्रियंका को सुपरस्टार महेश बाबू के साथ देखा जाएगा। पृथ्वीराज सुकुमारन भी फिल्म में अहम भूमिका में हैं। प्रियंका की फिल्म 'द ब्लफ' भी आने वाली है।