'धुरंधर' ने बॉक्स ऑफिस पर लगाई दहाड़, 5 दिनों में 150 करोड़ के पार पहुंची फिल्म

'धुरंधर' ने बॉक्स ऑफिस पर लगाई दहाड़, 5 दिनों में 150 करोड़ के पार पहुंची फिल्म
क्या है खबर?
अभिनेता रणवीर सिंह की सितारों से सजी जासूसी एक्शन-थ्रिलर फिल्म 'धुरंधर' बॉक्स ऑफिस पर तूफान ला चुकी है। 5 दिसंबर को फिल्म ने सिनेमाघरों का रुख किया था और इन 5 दिनों में इसने ताबड़तोड़ कमाई कर दिखाई। दर्शक 'धुरंधर' के निर्देशन, स्क्रीनप्ले और कलाकारों की परफॉर्मेंस की जमकर तारीफ कर रहे हैं। कारोबारी दिनों में रणवीर की फिल्म का बोलबाला देखने को मिल रहा है। दूसरी तरफ, कृति सैनन की 'तेरे इश्क में' कारोबारी दिनों में लड़खड़ाने लगी है।
कमाई
'धुरंधर' ने 5वें दिन की बंपर कमाई
सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक, 'धुरंधर' ने मंगलवार यानी रिलीज के 5वें दिन 26.50 करोड़ रुपये का कारोबार किया है। यह आंकड़ा सोमवार यानी चौथे दिन (23.25 करोड़ रुपये) के मुकाबले ज्यादा है। फिल्म ने अब तक कुल 152.75 करोड़ रुपये का शानदार कारोबार कर लिया है। 'धुरंधर' की धांसू कमाई दुनियाभर में भी जारी है। दुनियाभर में इसने सिर्फ 5 दिनों में करीब 225 करोड़ रुपये बटोर लिए हैं। 'धुरंधर' का निर्देशन और लेखन आदित्य धर ने किया है।
कृति सैनन
कृति सैनन की 'तेरे इश्क में' को मिली बढ़त
उधर, कृति और धनुष अभिनीत फिल्म 'तेरे इश्क में' बॉक्स ऑफिस पर 12 दिन पूरे कर चुकी है। सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक, फिल्म ने दूसरे हफ्ते में 11वें दिन 2.4 करोड़ और 12वें दिन 2.85 करोड़ रुपये कमाए हैं। आनंद एल राय के निर्देशन में बनी इस फिल्म ने भारत में कुल 105.25 करोड़ रुपये का कारोबार कर लिया है। दुनियाभर में इसने दुनियाभर में 145.38 करोड़ रुपये का कारोबार किया है।