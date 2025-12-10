'धुरंधर' ने बॉक्स ऑफिस पर लगाई दहाड़

'धुरंधर' ने बॉक्स ऑफिस पर लगाई दहाड़, 5 दिनों में 150 करोड़ के पार पहुंची फिल्म

लेखन ज्योति सिंह 09:36 am Dec 10, 202509:36 am

क्या है खबर?

अभिनेता रणवीर सिंह की सितारों से सजी जासूसी एक्शन-थ्रिलर फिल्म 'धुरंधर' बॉक्स ऑफिस पर तूफान ला चुकी है। 5 दिसंबर को फिल्म ने सिनेमाघरों का रुख किया था और इन 5 दिनों में इसने ताबड़तोड़ कमाई कर दिखाई। दर्शक 'धुरंधर' के निर्देशन, स्क्रीनप्ले और कलाकारों की परफॉर्मेंस की जमकर तारीफ कर रहे हैं। कारोबारी दिनों में रणवीर की फिल्म का बोलबाला देखने को मिल रहा है। दूसरी तरफ, कृति सैनन की 'तेरे इश्क में' कारोबारी दिनों में लड़खड़ाने लगी है।