अजित कुमार को बम की धमकी (तस्वीर: इंस्टाग्राम/@ultimate_star_ajith)

अजित कुमार और राम्या कृष्णन के घर पर बम की धमकी, जांच में निकली झूठी

लेखन ज्योति सिंह 06:18 pm Nov 11, 202506:18 pm

क्या है खबर?

दक्षिण सिनेमा के सितारों को लगातार बम की धमकी वाले ईमेल भेजे जा रहे हैं। कुछ दिन पहले सुपरस्टार रजनीकांत और धनुष को इस तरह की धमकी दी गई थी। हालांकि जांच में दोनों सितारों के घर से कोई विस्फोटक सामग्री बरामद नहीं हुई थी। सूची में ताजा नाम अभिनेता अजित कुमार और राम्या कृष्णन का है। दोनों सितारों के चेन्नई स्थित घर पर बम रखने का दावा किया गया। कॉल और ईमेल मिलते ही पुलिस ने जांच शुरू की।