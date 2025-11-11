अजित कुमार और राम्या कृष्णन के घर पर बम की धमकी, जांच में निकली झूठी
क्या है खबर?
दक्षिण सिनेमा के सितारों को लगातार बम की धमकी वाले ईमेल भेजे जा रहे हैं। कुछ दिन पहले सुपरस्टार रजनीकांत और धनुष को इस तरह की धमकी दी गई थी। हालांकि जांच में दोनों सितारों के घर से कोई विस्फोटक सामग्री बरामद नहीं हुई थी। सूची में ताजा नाम अभिनेता अजित कुमार और राम्या कृष्णन का है। दोनों सितारों के चेन्नई स्थित घर पर बम रखने का दावा किया गया। कॉल और ईमेल मिलते ही पुलिस ने जांच शुरू की।
जांच
पुलिस की जांच में आई ये बात
टाइम्स नाउ की रिपोर्ट के मुताबिक, पुलिस ने जांच शुरू की, जिसमें उसके हाथ कोई विस्फोटक सामग्री नहीं लगी। पुलिस ने अजित और राम्या के घर बम रखने के दावे को महज अफवाह बताया है। पुलिस का कहना है कि अजित के 2 घर चेन्नई में हैं, जबकि राम्या का घर चेन्नई के बाहरी इलाके में है। घरों की गहन जांच कराई जा चुकी है, जिससे साफ है कि धमकी वाला कॉल और ईमेल फर्जी था।
धमकी
अब तक इन अभिनेताओं को मिली धमकी
पिछले दिेनों फिल्म 'इडली कढ़ाई' के अभिनेता अरुण विजय को इस तरह की धमकी मिली थी। उनके अलावा, अभिनेता थलापति विजय, त्रिशा कृष्णन और नयनतारा के आवास को भी धमकियां मिली थीं। हालांकि, इन सभी जांच में पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगा। फिलहाल लगातार मिल रही बम की धमकियों को गंभीरता से लेते हुए पुलिस सतर्क हो गई है। काम की बात करें तो अजित पिछली बार फिल्म 'विदमुयार्ची' में दिखे थे, वहीं राम्या 'पुलिस स्टेशन' में नजर आएंगी।