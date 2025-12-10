प्रियंका चोपड़ा ने बताया लगातार 6 फिल्में फ्लॉप होने का सच, बाेलीं- मैं नेपो-बेबी नहीं थी

अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा कई बार अपने संघर्ष पर बात कर चुकी हैं। एक इंटरव्यू में उन्होंने बॉलीवुड में होने वाली गुटबाजी पर निशाना साधा था और कहा था कि इसी वजह से उन्होंने हॉलीवुड का रुख किया था। बहरहाल, प्रियंका ने एक बातचीत में 1 साल में अपनी 6 फिल्मों के फ्लॉप होने के अनुभव पर खुलकर बात की। उन्होंने बताया कि इस दौरान उन्हें करियर में कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने कभी हिम्मत नहीं हारी।

कठिन समय प्रियंका ने की अपने करियर के मुश्किल दौर पर बात प्रियंका चोपड़ा जोनास ने अपने करियर के सबसे कठिन समय के बारे में बात की। उन्होंने बताया कि 1 साल में उनकी लगातार 6 फिल्में फ्लॉप हो गई थीं। अबू धाबी में ब्रिज मीडिया समिट में प्रियंका ने कहा कि इस मुश्किल दौर में उन्हें लगातार अपने तौर-तरीके बदलने पड़े और मेहनत करनी पड़ी, ताकि वो अपने करियर को आगे बढ़ा सकें। उन्होंने उस अनुभव को बेहद चुनौतीपूर्ण और डरावना बताया, क्योंकि कोई उनका मार्गदर्शन करने वाला नहीं था।

दो टूक "मेरा फिल्मी दुनिया में कोई सहारा नहीं था" प्रियंका बोलीं, "मेरे करियर में ऐसा समय भी आया, जब 1 साल में मैंने 6 फिल्में कीं और सब की सब फ्लॉप हो गईं, क्योंकि मैं किसी फिल्मी घराने से ताल्लुक नहीं रखती थी। मैं कोई नेपो‑बेबी नहीं थीं, इसलिए मुझे सफलता पाने के लिए खुद ही संघर्ष करना पड़ा। मैंने बिना किसी मदद या परिवार के सहारे अपने दम पर काम किया। कोई सुरक्षा या सहारा नहीं था, जो अक्सर फिल्मी परिवारों के बच्चों को जन्म से मिलता है।"

संघर्ष हर अवसर अपनाकर नए रास्ते अपनाने पड़े प्रियंका ने कहा कि करियर की शुरुआत में उनके पास किसी फिल्म या किरदार को मना करने का विकल्प नहीं था। उन्हें हर प्रस्तावित भूमिका स्वीकार करनी पड़ती थी, भले ही इसके कारण उन्हें अपने कई निजी महत्वपूर्ण मौके खोने पड़े हों। अभिनेत्री ने बताया कि उस समय उन्हें करियर टूटने का लगातार डर और दबाव महसूस होता था, जिससे उन्हें फिल्म इंडस्ट्री में नए तरीके और रास्ते खोजने पड़े ताकि वो अपने करियर को आगे बढ़ा सकें।

