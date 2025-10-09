प्रियंका चोपड़ा पर चढ़ा करवाचौथ का रंग, लगाई पति निक जोनस के नाम की मेहंदी

प्रियंका चोपड़ा पर चढ़ा करवाचौथ का रंग, लगाई पति निक जोनस के नाम की मेहंदी
क्या है खबर?
दुनियाभर में प्रसिद्धि पा चुकीं अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा भले ही निक जोनस के साथ सीमा पार रहती हों, लेकिन भारतीय त्योहारों को वो पूरी शिद्दत से मनाना जानती हैं। 10 अक्टूबर को करवाचौथ का त्योहार धूमधाम से मनाया जाएगा। इस खास मौके पर प्रियंका ने भी पूरी तैयारी कर ली है। उन्होंने पति निक के नाम की मेहंदी अपने हाथों में रचाई है। मेहंदी की तस्वीरें अभिनेत्री ने खुद अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर साझा की हैं।
झलक
प्रियंका ने साझा की मेहंदी की तस्वीरें
प्रियंका ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर मेहंदी की कुछ तस्वीरों साझा की हैं। इन तस्वीरों में उन्होंने अपने हाथ में लगी खूबसूरत मेहंदी की झलक दिखाई। उनकी हथेली पर लिखे 'निकोलस' नाम से प्रशंसकों का ध्यान खींच लिया। बहुत कम लोगों को पता होगा कि निक का पूरा नाम 'निकाेलस जेरी जोनस' है। अभिनेत्री ने अपनी बेटी मालती मैरी जोनस के हाथ में लगी मेहंदी की झलक भी दिखाई है। बैकग्राउंड में 'मेहंदी है रचने वाली' गाने का इस्तेमाल किया।
ट्विटर पोस्ट
यहां देखिए तस्वीरें
October 9, 2025
शादी
7 साल पहले शादी के बंधन में बंधी थीं प्रियंका
बता दें कि प्रियंका और निक ने दिसंबर, 2018 में राजस्थान के जोधपुर में शादी की थी। दोनों की शादी को 7 साल पूरे हो चुके हैं। उनकी बेटी मालती है, जिसका जन्म जनवरी, 2022 में हुआ था। काम की बात करें तो प्रियंका को जल्द एसएस राजामौली की फिल्म 'SSMB 29' में देखा जाएगा। इसमें उनके साथ महेश बाबू नजर आएंगे। इस फिल्म के जरिए अभिनेत्री फिर से बॉलीवुड में वापसी करने के लिए तैयार हैं।