प्रियंका चोपड़ा पर चढ़ा करवाचौथ का रंग, लगाई पति निक जोनस के नाम की मेहंदी

लेखन ज्योति सिंह 12:58 pm Oct 09, 202512:58 pm

क्या है खबर?

दुनियाभर में प्रसिद्धि पा चुकीं अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा भले ही निक जोनस के साथ सीमा पार रहती हों, लेकिन भारतीय त्योहारों को वो पूरी शिद्दत से मनाना जानती हैं। 10 अक्टूबर को करवाचौथ का त्योहार धूमधाम से मनाया जाएगा। इस खास मौके पर प्रियंका ने भी पूरी तैयारी कर ली है। उन्होंने पति निक के नाम की मेहंदी अपने हाथों में रचाई है। मेहंदी की तस्वीरें अभिनेत्री ने खुद अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर साझा की हैं।