नवजोत सिंह सिद्धू बोले- राजनीति तो धंधा बन गई, टीवी पर 5 का 50 नहीं बनता

रिएलिटी शो 'इंडियाज गॉट टैलंट' में जज की कुर्सी संभाल रहे नवजोत सिंह सिद्धू ने हर जगह अपने हुनर का लोहा मनवाया है। चाहे फिर वो क्रिकेट का मैदान हो, राजनीति जगत हो या फिर छोटा पर्दा। हाल ही में सिद्धू ने अपनी पेशेवर और निजी जिंदगी पर खुलकर बात की। उन्होंने मौजूदा राजनीति की आलोचना करते हुए छोटे पर्दे की तारीफ की और बताया कि वो क्यों टीवी पर काम कर रहे हैं।

तंज राजनीति में अब हुनर की कद्र नहीं NBT से सिद्धू बोले, "राजनीति मेरे लिए वही थी कि लोगों की जिंदगी को बेहतर कर सकें, सशक्त बना सकें, लेकिन ये अब धंधा बन चुकी है। यहां योग्यता का सम्मान नहीं होता, जबकि टीवी एक ऐसा माध्यम है, जहां हुनर की कद्र होती है। यहां कोई 5 को 50 नहीं बना सकता, जैसे राजनीति में होता है। यहां पैसों का दम नहीं। 'इंडियाज गॉट टैलेंट' में मजाल है कि कोई किसी की सिफारिश कर दे, इसलिए मैं इससे जुड़ा।"

टैलेंट सिद्धू बोले- बिना मौके के प्रतिभा बेमानी है सिद्धू ने जिंदगी में संघर्ष पर कहा, "अपने जुनून को मंजिल तक पहुंचाना आसान नहीं होता। न मां-बाप उसकी कद्र करते हैं, ना समाज। समाज नीचे दिखाने में जुटा रहता कि है कि अबे लल्लू लाल तुझे कुछ आता ही नहीं है तो 'दुनिया का सबसे बड़ा रोग कि क्या कहेंगे लोग' वाली बाधा पार करनी पड़ती है। उस पर प्रतिभा को बड़ा मंच मिलना जरूरी है। बिना मौके के प्रतिभा किसी काम की नहीं है।"

खुलासा "100 रुपये कमाते थे कपिल शर्मा" सिद्धू ने कपिल शर्मा का उदाहरण देते हुए कहा, "कपिल भुल्लर की नाट्यशाला में 100 रुपये में हफ्ते में 2 दिन काम करते थे। फिर जब साल 2006 में पहली बार टीवी पर आए तो सिर पर बाल नहीं थे, तोंद निकली थी, 45 साल का बंदा लगता था, लेकिन जब बड़े प्लेटफॉर्म पर प्रस्तुति दी, तब जाकर उनका हुनर चमका। IPL में भी लोग इसलिए रातों-रात स्टार बन जाते हैं, क्योंकि वहां उन्हें बड़ा मंच मिलता है।"

मुश्किल दौर सिद्धू ने अपने बुरे वक्त पर भी की बात बीते साल सिद्धू की पत्नी नवजोत कौर ने कैंसर से जंग लड़ी और जीतीं। इस मुश्किल दौर के बारे में सिद्धू बताते हैं, "बुरा वक्त आपको सिखाने के लिए और मजबूत बनाने आता है, क्योंकि इंसान अच्छे वक्त में कुछ भी नहीं सीखता। शिल्पकार के हथौड़े के प्रहार के बिना तो देवता की मूर्ति भी नहीं बनती। इसी तरह ईश्वर आपको ऐसे गहरे पानी में धकेलता है, लेकिन डुबाने के लिए नहीं, बल्कि आपको बेहतर बनाने के लिए।"