एंजेलिना जोली के साथ काम करेंगी प्रियंका चोपड़ा, खुद किया ये बड़ा खुलासा मनोरंजन Jun 20, 2026

प्रियंका चोपड़ा ने आधिकारिक तौर पर इस बात की पुष्टि कर दी है कि वह जल्द ही हॉलीवुड सुपरस्टार एंजेलिना जोली के साथ एक नए प्रोजेक्ट पर काम करने जा रही हैं। प्रियंका ने हाल ही में फॉर्च्यून इंडिया को दिए एक इंटरव्यू में एंजेलिना जोली को अपनी बड़ी प्रेरणा बताते हुए इस बात का खुलासा किया। हालांकि, उन्होंने इस प्रोजेक्ट को लेकर ज्यादा जानकारी साझा नहीं की है, जिससे फैंस के बीच सस्पेंस बना हुआ है कि ये कोई फिल्म होगी, विज्ञापन या फिर किसी सामाजिक कल्याण से जुड़ा काम।