निर्देशक प्रियदर्शन ने अफवाहाें पर चुप्पी तोड़ी

क्या 'भूत बंगला' में अपना किरदार छोटा होने से खफा हैं तब्बू? निर्देशक ने तोड़ी चुप्पी

लेखन ज्योति सिंह 07:48 pm May 01, 202607:48 pm

क्या है खबर?

फिल्म 'भूत बंगला' सिनेमाघरों में रिलीज होने के बाद से अच्छा प्रदर्शन कर रही है। 'हेरा फेरी' (2000) के बाद, अक्षय कुमार और तब्बू ने इस फिल्म से 25 साल बाद साथ में वापसी की है। काफी वक्त से चर्चा थी कि फिल्म में कथित तौर पर किरदार छोटा किए जाने के कारण तब्बू निर्माताओं से खफा हैं। यह भी कहा गया कि अक्षय ने उनका किरदार छोटा कराया था। अब निर्देशक प्रियदर्शन ने इन खबरों पर प्रतिक्रिया दी है।