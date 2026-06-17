पृथ्वीराज सुकुमारन की 'आई, नोबडी' का पोस्टर जारी, जानिए कब रिलीज होगी ये फिल्म
प्रिथविराज सुकुमारन ने अपनी नई फिल्म 'आई, नोबडी' की घोषणा कर दी है। यह एक हीस्ट एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जो 9 जुलाई, 2026 को रिलीज होगी।
उन्होंने सोशल मीडिया पर फिल्म का एक रहस्यमय पोस्टर साझा करते हुए यह खबर दी, जिसके बाद उनके फैंस पहले से ही काफी उत्साहित दिख रहे हैं।
एक फैन ने तो टिप्पणी करते हुए लिखा, 'कट्टा वेटिंग फॉर 09/07/2026।'
ये सितारे भी आएंगे फिल्म में नजर
फिल्म की कहानी राजीव नाम के एक आम आदमी पर आधारित है। अपने परिवार के साथ उसकी शांत और सामान्य जिंदगी तब अचानक बदल जाती है, जब वह एक बैंक डकैती में फंस जाता है।
जैसे-जैसे कहानी आगे बढ़ती है, पता चलता है कि राजीव जितना वह दिखता है, वह उससे कहीं ज्यादा है।
इस फिल्म में पर्वती थिरुवोथु भी एक अहम भूमिका में दिखेंगी। हकीम शाहजहां, अशोकन, विजयराघवन, मधुपाल और शंकर रामकृष्णन जैसे कलाकारों की एक मजबूत सहायक टीम भी इस फिल्म में शामिल है।