प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन्हें दी पहचान, सोशल मीडिया पर छा गए भारत के युवा संगीतकार
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने सोशल मीडिया पर भारत की नई संगीत प्रतिभाओं को सामने ला रहे हैं।
इनमें सितार वादक ऋषभ रिखीराम शर्मा, संगीतकार-निर्माता शाश्वत सचदेव और संगीतकार अनिरुद्ध रविचंदर के गाने शामिल हैं।
उनके गाने, जिनमें नियोक्लासिकल, सिनेमैटिक और क्षेत्रीय संगीत का अनोखा मिश्रण है, वे न सिर्फ चुनाव प्रचार के वीडियो में दिखे हैं, बल्कि प्रधानमंत्री के विदेश दौरों के दौरान भी सुनाई दिए हैं।
ऋषभ, शाश्वत और अनिरुद्ध के गाने हुए चर्चित
ऋषभ शर्मा का 'चाणक्य', शाश्वत सचदेव का 'डेस्टिनी- मन अटका है' और अनिरुद्ध रविचंदर का '23 थीम' जैसे गाने अपने आधुनिक संगीत और युवा जोश के कारण खूब पसंद किए जा रहे हैं।
इन कलाकारों का प्रधानमंत्री से भी गहरा जुड़ाव रहा है। शाश्वत को उनकी फिल्म 'उरी: द सर्जिकल स्ट्राइक' के लिए सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशन का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिलने पर प्रधानमंत्री ने खुद सम्मानित किया था।
वहीं, अनिरुद्ध रविचंदर भी कई राष्ट्रीय अभियानों से जुड़े हैं, जिनमें CISF का 'वंदे मातरम' तटीय सुरक्षा अभियान प्रमुख है।